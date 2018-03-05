أورانج مصر تُنهي زيادة رأسمالها بـ 15.3 مليار جنيه

الشركة الأم تحول قروضها لزيادة رأسمال شركتها بمصر لـ 16.3 مليار جنيهأحمد عليأعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات انتهاء عملية زيادة رأسمالها المدفوع من مليار جنيه إلى 16.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، وزيادة رأسمالها المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 3 مليارات جنيه.وأضافت الشركة في

الشركة الأم تحول قروضها لزيادة رأسمال شركتها بمصر لـ 16.3 مليار جنيه





أحمد علي

أعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات انتهاء عملية زيادة رأسمالها المدفوع من مليار جنيه إلى 16.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، وزيادة رأسمالها المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 3 مليارات جنيه.

وأضافت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه أن مجموعة أورانج العالمية قررت استثمار قروضها لدى شركتها التابعة وتحويلها لزيادة رأسمال الأخيرة في اطار خطة الشركة بضخ استثمارات بالسوق المصري.

وأوضحت أان زيادة رأسمال اورانج مصر جاءت بدعم الجهات المختصة بمصر والتي يسرت اجراءات عملية الزيادة، مشيرة الى ان تلك الجهود المبذولة تمثل دعم للنمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

وتعتبر تلك الزيادة ممولة نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة ومن الرصيد الدائن المستحق لاحد المساهمين.

يُذكر أن نتائج أعمال “أورانج مصر” أظهرت تكبدها خسائر قدرها 1.646 مليار جنيه في عام 2017 الماضي مقارنة بخسائر قدرها 2.553 مليار جنيه في عام 2016 الماضي.