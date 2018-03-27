أورانج تتوسع في تقديم خدماتها البنكية بإفريقيا

عبدالغفور أحمد محسنقالت شركة أورانج أكبر شركة اتصالات فرنسية إنها ستتوسع في تقديم خدماتها البنكية في إفريقيا، بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من إطلاق بنكا رقميا في فرنسا، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.وقال برونو ميتلنج نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن الكيان الجديد

عبدالغفور أحمد محسن

قالت شركة أورانج أكبر شركة اتصالات فرنسية إنها ستتوسع في تقديم خدماتها البنكية في إفريقيا، بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من إطلاق بنكا رقميا في فرنسا، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وقال برونو ميتلنج نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن الكيان الجديد سيقدم خدمات التجزئة المصرفية ولن يسعى لتقديم خدمات البنوك كاملة.

وتابع :” مهمتنا اقتحام الأسواق الكثيفة بالمستهلكين وتقديم خدماتنا المصرفية للأفراد الذين لم يتسنى لهم حتى الآن الحصول على تلك الخدمات .. لن نصبح بنكا تقليديا وبالتالي لن نقدم خدماتنا للشركات وبنوك الاستثمار”.

وقال ميتلنج إن أورانج تقدمت للحصول على رخصة مصرفية من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا والذي يضم 8 دول تتشارك في بنكها البنك المركزي وعملتها النقدية.

ويضم الاتحاد كل من بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار و غينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو، تتعامل جميعها بالفرنك غرب الإفريقي.

وبحسب ميتلنج، تخطط أورانج لإطلاق خدماتها بحلول نهاية العام الجاري.