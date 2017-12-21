أوراك الدواجن تُحدث أزمة والزراعة تنفي مسؤوليتها

الصاوي أحمدأكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة أن قضية إستيراد أجزاء الدواجن المنتشرة في الأسواق خارجة عن صلاحيات وزارة الزراعة،لأننا لا نستورد لحوم ودواجن ولا نصدر .وأوضح عبد الدايم لـ"المال" أن "الوزارة "تستعين بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة" التموين" لتزويد

الصاوي أحمد

أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة أن قضية إستيراد أجزاء الدواجن المنتشرة في الأسواق خارجة عن صلاحيات وزارة الزراعة،لأننا لا نستورد لحوم ودواجن ولا نصدر .

وأوضح عبد الدايم لـ”المال” أن “الوزارة “تستعين بالشركة القابضة للصناعات الغذائيه التابعة” التموين” لتزويد فروع وزارة الزراعة باللحوم المستوردة والدواجن .

ومن جانبه أوضح الدكتور نبيل درويش رئيس ٱتحاد منتجي الدواجن أن مسؤولي وزارة الزراعة والتموين أكدوا له عدم مسئوليتهم عن استيراد أوراك الدواجن أو ما يعرف بالمجزئات التي انتشرت في الأسواق بسعر 12جنيها للكيلو المجمد .

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية مجزئات الدواجن عبر السيارات المتنقلة التي تجوب أحياء القاهرة الكبري وتحمل لافتات تحيا مصر وبعض الجمعيات الأهلية.

وقامت وزارة الزراعة ممثلة في نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الداجنة الدكتور ة مني محرز بتحريز مضبوطات من إحدي السيارات المتنقلة في ميدان الجيزة تبيع مجزئات دواجن مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم تسليم المسئولين عن الواقعة للنيابة .

وأكد درويش أن بعض الجهات الحكومية تقوم أيضا باستيراد هذة المجزئات دون سلطة أو رقابة من وزارة الزراعة ،وتقوم بعرض هذة المنتجات بسعر متدني جدا وانتشرت في الأسواق بشكل سريع ،حتي أنها أصبحت تهدد المنتجات المحلية .

وأشار درويش إلي أن قيام وزارة التموين عبر الشركة القابضة بإستيراد دواجن كاملة برازيلية وأوكرانية وأيضا جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لا يؤثر علي القطاع لأن سعر المستورد مرتفع بسبب سعر صرف الدولار،وأيضا تراجع أسعار الدواجن محليا ساهم في تحسين المبيعات خلال الفترة الماضية.

وتفرض “الحكومة ” 30 % رسوما وقائية للدواجن المستوردة الكاملة ،ولكن مع إستثناء بعض الجهات الرسمية التي تبيع هذة الدواجن للمستهلكين من هذة الرسوم مثل وزارتي التموين والدفاع .

ووفقا لوزارة الزراعة الأخيرة إن مصر تتمتع أكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 95 % بإنتاج 1.4 مليون طائر يوميا وتبلغ الطاقات القصوي للإنتاج 1.6 ميلون طائر ويتم إنتاج نحو 8 مليار بيضة سنويا في مصر تغطي كامل الأستهلاك .