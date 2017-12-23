أوراك الدواجن المستوردة.. هل فيها سمّ قاتل؟

الصاوي أحمدأكد لطفي شاور مدير عام المجازر والصحة العامة بمنطقة السويس سابقا في وزارة الزراعة، أن مجزئات الدواجن "الأوراك " لا تسبب أضرار صحية عن تناولها، مستدركا "لكنها أقل من ناحية الجودة مقارنة مع الأجزاء العلوية من الطائر أو الصدور".ولفت "شاور " أنه أوراك الدواجن تحتوي علي كميات ك

الصاوي أحمد

أكد لطفي شاور مدير عام المجازر والصحة العامة بمنطقة السويس سابقا في وزارة الزراعة، أن مجزئات الدواجن “الأوراك ” لا تسبب أضرار صحية عن تناولها، مستدركا “لكنها أقل من ناحية الجودة مقارنة مع الأجزاء العلوية من الطائر أو الصدور”.

ولفت “شاور ” أنه أوراك الدواجن تحتوي علي كميات كبيرة من الشعيرات الدموية والعضلات الخشنة التي تعتمد عليها الطيور في الحركة عكس الأجزاء العلوية.

وأوضح “شاور ” أن طهي الأوراك يحتاج لوقت أطول من غيرها نتيجة وجود العضلات الضامة والمنبسطة في هذة المجزئات – التي تساعد علي الحركة – عكس مكونات الصدور التي تعتبر أفضل وأجود من حيث الأستهلاك نتيجة إلتصاق العضلات بالعظم بشكل أكبر من الأوراك وانها ثابتة وفاتحة اللون وأسرع في الطهي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشارا لمجزئات الدواجن “أوراك ” في السوق المصرية لأول مرة منذ عدة عقود مضت ،لم تسمح فيها “الحكومة” بدخول هذة البضائع إلي السوق تحسبا للإضرار التي قد تلحق بالصناعة الوطنية أو بالمستهلكين نتيجة إنخفاض سعر الكيلو لـ12 جنيها فقط في مقابل 24 جنيها لكيلو الدواجن المحلية.

** مواصفات





وأوضح شاور أن مجزئات الدواجن “الأوراك ” تعتبر أغمق من حيث اللون من الصدور وبالتالي تكون جودتها أقل ،ولا يميل المستهلك الأمريكي أوالأوربي لتناولها ويفضل شراء الصدور ويتم فرم مجزئات الدواجن في ماكينات تسمي “كوكر ” تحتوي علي العظام والأرجل والرأس والأظافر والريش والامعاء وتتحول إلي مواد يتم إستخدامها في تصنيع البويات التي يتم بها دهن الأبواب وكذلك الطلاء (الغرا) و الزيوت و غيرها من المواد الصناعية الأخري.

ومن الناحية الصحية أكد شاور أن هذه المنتجات لا تسبب ضرر من تناولها ،في حالة التيقن من تاريخ الصلاحية ومعدلات الحفظ والتجميد الجيدة وبالعكس هي توفر بروتين حيواني بسعر جيد للمستهلكين الذين يعانون من الغلاء في جميع السلع في الأسواق .



** مخاوف



وأوضح شاور أنه لا يوجد تركيز علي التمسك بتطبيق معايير الشريعة الأسلامية في عمليات إستيراد اللحوم من الخارج ، سواءا كانت مجزئات أو غيرها ،حيث تضائل الأهتمام ،حاليا ،ولا يوجد من يدافع عن ذلك ،خصوصا بعض موافقة الأزهر علي الصعق الكهربائي لتيسير عملية الذبح قبل أعوام.

**تاريخ مظلم





ودخلت أجزاء الدواجن لأول مرة في مصر حسب الدكتور نبيل درويش رئيس أتحاد منتجي الدواجن،عقب قرار رئاسي من الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ،الذي سمح لأحد رجال الأعمال بإستيراد مجزئات دواجن من الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم كانت المفاجئة غير السارة للمستهلكين باكتشاف بقايا من طيور جارحة في الشحنات المستوردة ،نتيجة صعوبة التفريق بين المنتجات سواءا كانت دواجن أو رومي أو طيور أخري لأنها غير مكتملة،ثم عقب ذلك تم حظر دخول هذة الأصناف مرة أخري.

وأكد “درويش ” أن وزارة التموين قامت بالتلويح أكثر من مرة بجلب مجزئات الدواجن من أوكرانيا أو من الولايات المتحدة للعمل علي تهدئة الأسعار خلال الأعوام الماضية التي أرتفعت خلال الفترات الماضية وبلغت مايود عن 40 جنيها للكيلو ولكن تم تأجيل ذلك أكثر من مرة بسبب عدم وجود تطمينات عن تطبيق الشريعة الأسلامية في هذة المجزئات المستوردة.

ولفت “درويش ” أن أسباب تراجع سعر هذة المجزئات في السوق الأمريكية والأوربية لأقل من دولار واحد أو نصف دولار فقط لأن المستهلكين يفضلون تناول الأجزاء العلوية من الدواجن أو الصدور فقط ويتم حرق باقي مكونات الطائر أما لعلف أو طعام للقطط والكلاب مشيرا إلي أن هذة المجزئات لا يوجد فيها قواعد واضحة لتاريخ الصلاحية نظرا لتغير إسم المنتج والتاريخ للعبوة في مصر .

وأوضح أن هناك الكثير من التجارب الشهيرة التي سبقتنا في دخول هذة المنتجات لأراضيها وتم تدمير الصناعة الوطنية فيها وأكان أكثرها شهرة دولة بولندا التي إنهارت فيها صناعة الدواجن عقب دخول مجزئات الدواجن الأمريكية وأيضا جنوب إفريقيا خلال السنوات الماضية.

يأتي ذلك بعد إنتشار مجزئات الدواجن الأوكرانية في السوق المصرية ،بعد قيام وزارة الزراعة ،ممثلة في الدكتورة مني محرز نائب الوزير لشئون قطاع الأنتاج الحيواني بتحريز سيارة لبيع مجزئات الدواجن تحمل شعارا لـ”تحيا مصر ” في ميدان الجيزة وتحويل إثنين من المسولين عن الشاحنة للنيابة التي تولت التحقيق حيث تم الكشف عن وجود مجزئات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

وأكد درويش أنه خاطب مسؤولين من وزارتي الزراعة والتموين وأعلنوا عدم مسئولتهم عن إستيراد مجزئات الدواجن .

وكانت بعض المنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة قد قامت بطرح كميات من مجزئات الدواجن في الأسواق وتسرب جزء منها في المطاعم ومحال المأكولات والسلاسل التجارية بإسعار 15 جنيها للكيلو بدلا من 12 جنيها في السيارات المتنقلة.



** تهديد للصناعة الوطنية





وكان حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين انتقد قرار هيئة السلع التموينية الخاص باستيراد مجزئات دواجن من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك القرار يهدم صناعة الدواجن التى تعد احدى القطاعات الهامة بالزراعة والتى حققت فيها مصر اكتفاء ذاتى سواء فى اللحوم او البيض .



وأشار نقيب الفلاحين أن ذلك القرار تسبب فى دخول شحنات مجزئات دواجن مجمدة تنتهى صلاحيتها فى شهر فبراير المقبل بعد أن قام المستوردين باغراق السوق المحلى بها وبالتالى تدنى سعر المنتج المحلى ونتج عن ذلك خسارة مربى الدواجن فى مصر.



وأوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام انه كان يتحتم على المسؤولين فى وزارة التموين البحث عن بدائل أخرى تعود بالنفع على المربين وعلى البلاد وذلك من خلال استيراد الأعلاف وتوفيرها للمربين داخلياً بأسعار مدعمة فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وبالتالى سوف ينعكس ذلك على أسعار الدواجن وتنخفض أسعارها أمام المستهلكين بدلاً من استيراد مجزئات تقدمها بعض الدول كطعام للقطط والكلاب، على حد قوله.

وطالب حسين أبوصدام بضرورة فتح تحقيق مع المسؤول عن اتخاذ قرار استيراد مجزئات الدواجن، مشيرا إلى أن هذا القرار دعم المنتج الأجنبى وتدمير لصناعة الدواجن المحلية التى يعمل فيها قرابة خمسة ملايين عامل وتستوعب استثمارات كثيرة جداً .



