أوراكل تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى حلول التكنولوجيا والحوسبة

❏ وليد عبدالحميد: خدمات «4G» فرصة جيدة لزيادة نشاط المشغلينسمية كمالتستهدف شركة أوراكل العالمية، ضخ استثمارات جديدة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط، منها مصر.وقال وليد عبدالحميد، نائب رئيس شؤون مبيعات التطبيقات فى منطقة آسيا الوسطى، وتر

❏ وليد عبدالحميد: خدمات «4G» فرصة جيدة لزيادة نشاط المشغلين

سمية كمال

تستهدف شركة أوراكل العالمية، ضخ استثمارات جديدة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط، منها مصر.

وقال وليد عبدالحميد، نائب رئيس شؤون مبيعات التطبيقات فى منطقة آسيا الوسطى، وتركيا، وبلادالشام، وشمال أفريقيا لدى شركةOracle، إنها تنظر إلى السوق المحلية أحد أفضل الأسواق الواعدة للاستثمار بالمنطقة، فى الوقت الحالى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد.

أوضح عبدالحميد لـ«المال»، أن أوراكل تستثمر فى تعيين موظفين جدد مدربين، إذ أتاحت خلال المرحلة الماضية 1000 فرصة عمل جديدة، بمنطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، ضمن حملة التوظيف التى أطلقتها تحت عنوان “التغيير يبدأ من هنا”، وتستهدف الجيل القادم من مندوبى المبيعات الطموحين.

أضاف أن أوراكل تتعاون حاليا مع الحكومة المصرية فى تقديم الحلول التكنولوجية لعدد من الوزارات، والهيئات، منها المالية، والاتصالات، كما تعمل على مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس

وتابع: “تمتلك الشركة أكثر من 1500 عميل بالشرق الأوسط فى مجال الحوسبة السحابية، ولديها 19 مركزاً للحوسبة السحابية حول العالم”.

ورأى أن برامج “الآى كلود” الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن إطلاق خدمات الجيل الرابع تتيح للشركات فرصة لزياده حجم استثماراتها بالسوق المصرية.

يشار إلى أن شركات الاتصالات الـ4 العاملة بالسوق المحلية «فودافون»، و«أورنج»، و«اتصالات»، و«المصرية للاتصالات»، حصلت على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G خلال العام الماضى، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات.

وبدأت الشركات إطلاق الخدمة رسميا فى 18 سبتمبر الماضى، من خلال عروض، وباقات على دقائق المكالمات الصوتية، ووحدات الميجابايت.

وتدعم أوراكل أكثر من 3.1 مليون طالب سنوياً، فى أكثر من 110 دول، وخدماتها الاستشارية، والتمويل، والسحابة المدارة، ودعم العملاء المتقدمة.

وبلغت عائدات الشركة العالمية 37 مليار دولار، خلال العام الماضى، كما تتعامل مع 420 ألف عميل عالميا، منهم 310 حلول قاعدة بيانات، و110 آلاف للتطبيقات و6 آلاف للأنظمة المتخصصة.

تأسست شركة أوراكل 1977، على يد «لارى أليسون» ولديها مراكز خدمة للعملاء فى أكثر من 145 دولة، وتعمل فى مصر منذ 14 عامًا.