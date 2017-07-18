أوراكل تتيح 1000 فرصة عمل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا‎

المال ـ خاص:أعلنت شركة Oracle اليوم الثلاثاء، عن إتاحة 1000 فرصة عمل جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار حملة التوظيف الهائلة التي أطلقتها الشركة تحت عنوان "التغيير يبدأ من هنا"، وتسعى استهداف الجيل المقبل من مندوبي المبيعات الطموحين والمتحمسين والمتمرسين، بهدف دعم نمو أعمال الحوس

المال ـ خاص:

أعلنت شركة Oracle اليوم الثلاثاء، عن إتاحة 1000 فرصة عمل جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار حملة التوظيف الهائلة التي أطلقتها الشركة تحت عنوان “التغيير يبدأ من هنا”، وتسعى استهداف الجيل المقبل من مندوبي المبيعات الطموحين والمتحمسين والمتمرسين، بهدف دعم نمو أعمال الحوسبة السحابية في Oracle.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية النتائج المالية للشركة المعلن عنها مؤخراً والتي تبلورت في ارتفاع إيرادات السحابة بنسبة 85%.

وعلق تينو شولمان، نائب رئيس Oracle Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالقول، “تشهد أعمال السحابة لدينا نمواً بمعدلات هائلة، وبالتالي، فهذا هو الوقت المناسب لتوظيف جيل جديد من المواهب في شركتنا.

نحن نتطلع إلى توظيف أفرصشخاص اجتماعيين ويعشقون التواصل مع الآخرين ولديهم دوافع ذاتية وأذكياء، ولايدخرون جهداً في سبيل إجراء تحويل شركات عملائنا نحو السحابة وتحقيق نتائج متميزة. يعد التنوع أحد الدعائم الأساسية لنهج عمل Oracle الفريد، ونحن نريد أن نقدم إلى 1000 من الأفراد الموهوبين فرصة ثمينة لتغيير حياتهم نحو الأفضل والحصول على أفضل تدريب وتنمية مهاراتهم، فضلا عن تمكينهم من تسريع وتيرة الارتقاء بمستوياتهم المهنية ضمن واحدة من أسرع الشركات نمواً في مجال تقديم خدمات السحابة والتي تتخذ لها مركزاً محورياً في بيئة التحول الرقمي تحت إشراف نخبة من القيادات المهنية الشابة.”