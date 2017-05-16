أوراق لويس عوض لن تُنشر قبل عام 2039

محمد هاشم: اغتيال لإنتاج الرجل الفكريأحمد الخميسي: جريمة أن يُحجب التراث دون سند قانوني سيد محمود: كان من الممكن أن يكتب نصًّا موازيًا دون منع النشر جمال عيد: يظل الحق للورَثة حتى 50 عامًا على صدور العملعلي راشدظاهرة غريبة تحدَّث عنها الناشر محمد هاشم، صاحب دار "ميريت" للنشر، حينما تحدّ

محمد هاشم: اغتيال لإنتاج الرجل الفكري