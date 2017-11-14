أوراق بحثية مختلفة في الجلسة الخامسة لملتقى الثقافات الأفريقية

علي راشد عقدت، منذ قليل، الجلسة الخامسة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية لدورته الثالثة، تحت عنوان "الفنون الشعبية فى أفريقيا" بقصر ثقافة أسوان. ألقى الشاعر والباحث مسعود شومان بعض الأبيات من قصائده عن أسوان، قبل أن يطرح ورقته البحثية "تجليات الشعر الشعبي عند قبائل البجا بين مصر وسودان"، و

علي راشد

عقدت، منذ قليل، الجلسة الخامسة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية لدورته الثالثة، تحت عنوان “الفنون الشعبية فى أفريقيا” بقصر ثقافة أسوان.

ألقى الشاعر والباحث مسعود شومان بعض الأبيات من قصائده عن أسوان، قبل أن يطرح ورقته البحثية “تجليات الشعر الشعبي عند قبائل البجا بين مصر وسودان”، وقال: “إذا نظرنا إلى المجتمعات نجد أنها ترتبط فى عاداتها وتقاليدها بالبيئة وماتفرضه فى مناسباتهم”، وأكد على ضرورة إنشاء مركز قومي لثقافة الحدود قائلا:” ما أحوجنا اليوم لإنشاء المركز القومى لثقافة الحدود لترسم منه الدولة سياستها”.

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