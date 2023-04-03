«أوراسكوم وENGIE وToyota Tsusho وEurus Energy» تنهي الإغلاق المالي لمحطة الرياح بخليج السويس

انتهي تحالف “أوراسكوم للإنشاءات و ENGIE و Toyota Tsusho و Eurus Energy”، من الإغلاق المالي للمشروع الثاني في مصر لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس.

وأشارت أوراسكوم كونستراكشون في بيان لإدارة البورصة، إلى أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات وENGIE وToyota Tsusho و Eurus Energy، سيقوم بتشغيل وصيانة محطة انتاج طاقة الرياح لمدة 25 عاما.

وذلك بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية PPA، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء EETC .

وتضمن وزارة المالية المصرية التزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية.

وستقوم شركة البحر الأحمر، لطاقة الرياح بتطوير محطة الرياح وامتلاكها وتشغيلها بنظام BOO.

وتبلغ نسبة ملكية ومساهمة التحالف 35% لشركة “ENGIE”، و 25% لشركة اوراسكوم للإنشاءات، و 20% لشركة ” Toyota Tsusho” و 20% لشركة ” Eurus Energy” .

وستقوم شركة اوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ الأعمال المدنية، والكهربائية لمحطة الرياح.

وسيتم توصيل المحطة بالشبكة القومية لنقل الكهرباء ، على مرحلتين مع التشغيل الكامل لمحطة الرياح والمخطط له الربع الثالث من 2025.

وأشارت اوراسكوم كونستراكشون إلى أن المشروع سيساهم في توصيل الطاقة النظيفة لأكثر من 800 الف منزل.

كما يساعد المشروع في تسريع انتقال مصر لإنتاج الطاقة المتجددة، ويساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، بنحو مليون طن سنويا.

ونوهت اوراسكوم كونستراكشون بأنه سيتم تمويل المشروع من خلال بنك اليابان للمؤسسة الدولية JBIC، بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك سوستيه جنرال.

وذلك تحت تغطية شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار ، والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية، و سيكون بنك ، و HSBC مصر ، بمثابة بنك رأس المال العامل و وكيل الضامن المحلي.