أوراسكوم وتايسين اليابانية توقعان على الأعمال المدنية للمرحلة الأولى للمترو الرابع

❏ جايكا: دراسات مع قناة السويس لتحسين الإدارة والتنافسية هاجر عمران – محمود محسن توقع الدكتور أشرف العبد، ممثل ومسئول قطاع النقل بهيئة التعاون الدولى اليابانية «JICA» ، أن يشهد الربع الأول من العام المقبل، توقيع تحالف يضم شركة أوراسكوم للإنشاءات و«تايسين» اليابانية، ع

❏ جايكا: دراسات مع قناة السويس لتحسين الإدارة والتنافسية

هاجر عمران – محمود محسن

توقع الدكتور أشرف العبد، ممثل ومسئول قطاع النقل بهيئة التعاون الدولى اليابانية «JICA» ، أن يشهد الربع الأول من العام المقبل، توقيع تحالف يضم شركة أوراسكوم للإنشاءات و«تايسين» اليابانية، على تعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ الأعمال المدنية من المرحلة الأولى بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد – فى تصريحات لـ «المال»- انتهاء مرحلة التقييم الفنى للشركتين، على أن يشهد الشهر المقبل، انتهاء مرحلة التقييم المالى، مشيرا إلى أنه إذا جرت الأمور بشكل جيد حسب المخطط لها، سيتم التوقيع خلال أول شهرين من 2018.

وشدد على أن «الجايكا» لاتتدخل فى قرار هيئة الأنفاق فى التعاقد مع أوراسكوم للإنشاءات و«تايسين» مؤكدا أن دور الهيئة اليابانية هو متابعة خطوات المشروعات، وتقييم اتساقها مع اشتراطات اليابان فى تنفيذها من ناحية الشفافية، والبنود التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق.

وأوضح أن الاشتراطات اليابانية تكافىء فى مصر قانون المناقصات و المزايدات القانون رقم 89 لسنة 1998، مشيرا إلى أن توقيع اتفاق الأعمال المدنية بالمرحلة الأولى يشجع «الجايكا» على التفكير فى المرحلة التالية من الخط الرابع.

ومن جانبه، قال حسن توفيق، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمتحدث الرسمى بالهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة قررت القبول الفنى للأعمال المدنية لتنفيذ المرحلة الأولى، من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأضاف أن اتحاد شركات «تايسين» اليابانية، وشركة أوراسكوم سوف يقوم بتنفيذ المرحلة الأولى، موضحا أن التنفيذ سوف يبدأ فى العام المقبل، لافتا إلى أن هذه المرحلة سوف تستغرق 6 سنوات.

وبالنسبة لتكلفة المرحلة الأولى من الخط الرابع، أشار إلى أنها تُقدر بـ 2.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن الخط الرابع سوف ينفذ على مرحلتين، الأولى : تبدأ من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة السادس من أكتوبر، وحتى محطة الفسطاط بطول حوالى 19 كم، وإجمالى 17محطة، و الثانية : ستبدأ من محطة الفسطاط مروراً بالقاهرة الإسلامية، وصولاً إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

ويمتد مسار المرحلة الأولى، من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى، علـــى حدود مدينة 6 أكتوبر، مــــروراً بمنطقة حــدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلـــى محطة المـلك الصالح، ليتقاطــع مــع الخــط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مــــن خـــلال مسار طوله حــوالى 19 كم للمــرحلة الأولى، وإجمالى 17 محطة، وبذلك يربط هــذا الخط محافظـتى القاهــرة و الجيزة ومــدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تنتهى الهيئة من تركيب الماكينات الجديدة فى نهاية العام الجارى أو مع بداية العام المقبل، على أقصى تقدير، و تم التعاقد على تركيب 850 ماكينة جديدة للخطين الأول والثانى بمبلغ 150 مليون جنيه، ويتم تركيب 100 أو 150 ماكينة شهرياً.

وكانت الحكومة، قد وقعت فى أبريل 2012 على الدفعة الأولى من قرض يابانى تعادل نحو 400 مليون دولار، لإنشاء المرحلة الأولى بالخط الرابع.

وفى سياق متصل، قال «مسئول قطاع النقل بالوكالة اليابانية» إن عام 2018 سيشهد التعاون مع هيئة قناة السويس فى مجال تنمية المهارات CAPACITY« DEVELOPMENT » لتحسين الإدارة و تنافسية القناة بالشكل الذى يسمح بتحصيل مزيد من العائدات من خلال إرسال بعض من موظفى الهيئة إلى اليابان، بهدف التدريب و إيفاد بعض الخبراء اليابانيين إلى هيئة أيضا .

وأشار إلى أن هذا النوع من التدريب يستهدف توقع تغيرات السوق العالمية، والطلب و أعداد السفن، لافتا إلى أن تأسيس الوحدة الاقتصادية بقطاع البحوث و الدراسات بقناة السويس، تم بناء على توصية يابانية ضمن أحد البرامج السابقة، موضحا أن عام 2017 شهد تدريب 10 أفراد من الهيئة على مرحلتين فى اليابان، و ربما يتم تدريب العدد نفسه فى 2018.

وأكد أن يناير المقبل، ربما يشهد طرح مناقصة أعمال المقاولات لتنفيذ مطار برج العرب، مشيرا إلى أن الاستشارى اليابانى يعمل حاليا على تفعيل التعاقد الذى تم فى يوليو الماضى من خلال بعض الإجراءات البنكية .

وقد موّلت «الجايكا» فى عام 2005 مشروع تحديث مطار برج العرب، وانتهت من عمليات التطوير فى 2010، لكن نتيجة زيادة عدد الركاب، وقع الجانبان المصرى و اليابانى اتفاقية أخرى لتوسيع المطار فى عام 2016، لكن هذه المرة ستكون صديقة للبيئة من خلال استخدام أدوات ومعدات فى الإضاءة والتكييفات حديثة تتواكب مع التغيرات المناخية العالمية، من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية وسيتم الافتتاح فى 2022.