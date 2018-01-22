أوراسكوم للفنادق تفاضل بين قطعتي أرض بالساحل الشمالي

أسماء السيد:تفاضل شركة «أوراسكوم للفنادق» خلال الفترة الراهنة بين قطعتى أرض بالساحل الشمالى للتقدم لشراء واحدة منهما، بمساحة تفوق الـ400 فدان لكل منهما، وذلك لإقامة مشروع سياحى عليها.وقالت سارة الجواهرجى، مديرة علاقات المستثمرين بـ«أوراسكوم»، إن شركتها تُجرى خلال الفت

أسماء السيد:

تفاضل شركة «أوراسكوم للفنادق» خلال الفترة الراهنة بين قطعتى أرض بالساحل الشمالى للتقدم لشراء واحدة منهما، بمساحة تفوق الـ400 فدان لكل منهما، وذلك لإقامة مشروع سياحى عليها.

وقالت سارة الجواهرجى، مديرة علاقات المستثمرين بـ«أوراسكوم»، إن شركتها تُجرى خلال الفترة الراهنة مفاوضات بمراحل متقدمة للحصول على إحدى القطعتين، موضحة أن الحصول على الأراضى سيكون بالشراكة مع جهة حكومية أو خاصة، على أن تتحمل أوراسكوم التكاليف إنشاء المشروعات مقابل حصص من الإيرادات لكلا الطرفين.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المتوقع أن تمول الشركة المشاريع المُقامة على تلك الأراضى من: السيولة المتاحة لديها، مرجحة إتمام صفقة الحصول على الأرض، وبدء المراحل اﻷولى للإنشاء نهاية العام الحالى، متابعة: أن الشركة تبحث عن أراضٍ بالساحل منذ عام مضى.

وفيما يتعلق بالتخارج من «تمويل القابضة» قالت الجواهرجى إن «أوراسكوم» ما زالت تفاضل حتى الفترة الراهنة بين العروض المقدمة، على أن تنتهى منها قريبًا، مرجحة أن يتم استغلال قيمة التخارج بتخفيض ديونها عبر سداد ما يتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه.

وكانت «المال» قد كشفت أن شركة «أوراسكوم للتنمية – مصر» قد تلقت 4 عروض للاستحواذ على «تمويل القابضة»، أحدها تحالف «مصرى أجنبى»، فيما جاءت الثلاثة الأخرى من مستثمرين محليين.

يُذكر أن «المال» كانت قد انفردت فى منتصف نوفمبر 2016 الماضى بخبر تخارج «أوراسكوم القابضة» من شركتها التابعة «تمويل القابضة»، وقامت فعليًّا بعرضها للبيع، وتمتلك «أوراسكوم للفنادق» نحو %87 من رأسمال «تمويل القابضة»، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين عدد من المستثمرين المصريين والأجانب.

وكشفت مديرة علاقات المستثمرين، أن شركتها أطلقت مشروع «أبو تيج هيل» على المارينا بنهاية العام المنقضى بإجمالى مبيعات تُقدر بـ22 مليون دوﻻر.

وكانت الشركة كشفت فى بيان يوم الأربعاء الماضى، أنها ارتفعت بمبيعاتها خلال 2017 بنسبة %87.5، إذ بلغت المبيعات 1.46 مليار جنيه مقارنة بـ781 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، وذلك بدعم من المبيعات القوية بمدينة الجونة بالغردقة.

يذكر أن رأسمال «أوراسكوم للفنادق والتنمية» المصدر 1.108 مليار جنيه، موزعًا على 221.661 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %84.79 لأوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى، والباقى أسهم حرة التداول فى البورصة.وأعلنت أمس عن نيتها تجزئة القيمة الأسميه للسهم من 5 جنيه إلى جنيه.