أوراسكوم للفنادق تعتزم طرح مشروع سكنى فى الجونة بنهاية العام



❐ الشركة تتحول للربحية بقيمة أرباح 176 مليون جنيه

أسماء السيد:



تعتزم شركة «مصر للفنادق والتنمية» طرح مشروع سكنى بمدينة الجونة بالغردقة بنهاية العام الحالى، بإجمالى مبيعات مستهدفة بقيمة 19.5 مليون دوﻻر، على أن يتم الانتهاء منه خلال العامين المقبلين .



قالت سارة الجواهرجى، مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة حققت طفرة بمبيعاتها من الوحدات السكنية خلال الـ6 شهور الماضية، حيث زادت بنسبة %100 لتسجل 719 مليون جنيه، بدعم من مبيعات الجونة التى سجلت منفردة 705 ملايين جنيه .

وأضافت، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الشركة تطرح عادة حوالى 4 مشروعات سكنية كل عام بمناطق مختلفة .



فى سياق متصل توقعت سارة انتهاء المرحلة الثانية من مجمع الشركة اﻹدارى «جى سبيس» بالجونة وطرحه للإيجار بنهاية العام الحالى .



وحققت شركة «أوراسكوم للفنادق»، خلال النصف اﻷول من العام الحالى، طفرة فى جميع القطاعات التشغيلية، جاء على رأسها قطاع الفنادق، بقيمة إيرادات بلغت 448 مليون جنيه، مقارنة بـ183 خلال الفترة المقارنة، وسجل قطاع العقارات 300 مليون جنيه، مقارنة بـ222 مليونًا.



ونجحت «أوراسكوم للفنادق» فى التحول من الخسارة للربحية خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث سجلت صافى أرباح بقيمة 176 مليون جنيه، مقارنة بـ135 مليونًا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى .



وأرجعت مديرة علاقات المستثمرين تحول الشركة للربحية إلى ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق خلال الفترة المنقضية، مشيرةً إلى أن نسبة إشغالات إجمالى فنادق الشركة بلغت %75، وتستهدف الشركة الارتفاع بها لتسجل %80 بنهاية العام الحالى، إضافة إلى قفزات مبيعات الوحدات السكنية .



ورجحت استمرار الشركة فى الارتفاع بصافى أرباحها خلال الفترات المقبلة، بدعم من استراتيجية الشركة لتطوير وتجديد بعض فنادقها، متوقعة الانتهاء من تطوير 3 فنادق بنهاية 2017 .



ووصلت إيرادات الشركة، خلال النصف الأول من 2017، إلى مليار جنيه، مقارنة بـ618 مليونًا خلال الفترة المقارنة من العام السابق.



وأشارت إلى أن نشاط حركة السياحة خلال الفترة المنقضية أسهم فى رفع إشغالات الفنادق، وبحسب إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 533 ألف سائح، بنسبة زيادة %62 فى يونيو 2017 .



يبلغ رأسمال شركة «أوراسكوم للنفادق» مليار جنيه موزعًا على 221 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وينقسم هيكل ملكية «أوراسكوم القابضة للتنمية اى جى» بـ%84، كما تبلغ نسبة التداول الحر نحو %15، وكانت الشركة قد أعلنت أنها تعتزم زيادتها لـ%25.