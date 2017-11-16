أوراسكوم للفنادق: تضاعف مبيعات العقارات في ٩ شهور سيزيد أرباح الشركة

أسماء السيد قال خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية" إن مبيعات القطاع العقاري تضاعفت خلال الـ٩ شهور المنقضية، مما يعود بالنفع على أرباح شركته خلال الفترة المقبلة . وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم، أن شركته تلتزم بتسليم الوحدات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد، موض

أسماء السيد

قال خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للفنادق والتنمية” إن مبيعات القطاع العقاري تضاعفت خلال الـ٩ شهور المنقضية، مما يعود بالنفع على أرباح شركته خلال الفترة المقبلة .

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم، أن شركته تلتزم بتسليم الوحدات خلال عامين من تاريخ توقيع العقد، موضحًا أن قيمة المبيعات التى تمت ستضاف إلى أرباح الفترة القادمة مما يدعم ربحية الشركة .

وأشار إلى أن قيمة المبيعات خلال الفترة سالفة الذكر بلغت ٤٢٦.٤ مليون جنيه مقارنة ب ٢٩٣.٧ مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠١٦ بنسبة صعود ٤٥.٢%.