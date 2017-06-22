بورصة وشركات

أوراسكوم للفنادق تسعى في إجراءات تغيير اسمها

رجب عزالدينأعلنت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، عن تغيير اسمها لتصبح أوراسكوم للتنمية مصر.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "إن هذا التغيير تم باقتراح مجلس الإدارة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة أمس الأربعاء 21 يونيو".وتعمل الشركة حاليًا على الانتهاء من تجه
4:58 م, الخميس, 22 يونيو 17 4:58 م, الخميس, 22 يونيو 17

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رجب عزالدين

أعلنت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، عن تغيير اسمها لتصبح أوراسكوم للتنمية مصر.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “إن هذا التغيير تم باقتراح مجلس الإدارة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة أمس الأربعاء 21 يونيو”.

وتعمل الشركة حاليًا على الانتهاء من تجهيز المستندات اللازمة لتقديمها إلى كافة الجهات الرقابية المعنية للسير فى إجراءات تغيير اسمها على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية، لتصبح رسميًا شركة أرواسكوم للتنمية مصر، وفقاً للبيان.

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