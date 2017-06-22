أوراسكوم للفنادق تسعى في إجراءات تغيير اسمها

أعلنت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، عن تغيير اسمها لتصبح أوراسكوم للتنمية مصر.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “إن هذا التغيير تم باقتراح مجلس الإدارة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة أمس الأربعاء 21 يونيو”.

وتعمل الشركة حاليًا على الانتهاء من تجهيز المستندات اللازمة لتقديمها إلى كافة الجهات الرقابية المعنية للسير فى إجراءات تغيير اسمها على قاعدة البيانات بالبورصة المصرية، لتصبح رسميًا شركة أرواسكوم للتنمية مصر، وفقاً للبيان.