أوراسكوم للفنادق تتوقع 25 مليون دولار مبيعات مشروع سكنى بالجونة

قالت سارة الجواهرجى، مدير علاقات المستثمرين بأوراسكوم للتنمية إن الشركة ستبدأ فى النصف الثانى من العام الحالى الاعمال الانشائية بمشروع سكنى فى مدينة بالجونة بالغردقة، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية العام، بمبيعات متوقعة 25 مليون دولار، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى.

وتواصل شركة أوراسكوم للتنمية خطتها التوسعية خلال العام الحالى، عبر إطلاق مشروعات عقارية بالجونة والفيوم، بجانب التوسع فى فنادقها بالجونة، مدعومة بالطفرة المحققة فى أدائها التشغيلى من بداية العام الحالى.

وأشارت «الجواهرجى»، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن أوراسكوم بدأت فى المرحلة الثانية من المجمع الإدارى «جى سبيس» بالجونة، والتى من المقرر إنهاؤها نهاية العام الحالى أيضًا.

وكانت «أوراسكوم» أطلقت شهر أبريل الماضى المرحلة الأولى من المجمع الإدارى «جى سبيس»، والتى تم بيعها بالكامل قبل الانتهاء منها، وفقا لـ«الجواهرجى».

وأشارت إلى أن بناء أوراسكوم لمشروع «جى سبيس» جاء بعد تلقى الشركة طلبات بشأن إنشاء مجمع تجارى فى منطقة الجونة، وبشكل خاص من شركات أجنبية ترغب فى فتح مكاتب لها بمصر، وشركات مبتدئة تعتزم التواجد فى هذه المنطقة، موضحة أن المشروع سيتم بناؤه على أكثر من مرحلتين.

وقالت «الجواهرجى» إنه يتم أيضا خلال الربع الثانى من العام الحالى البدء فى مشروعات عقارية بالفيوم بتكلفة استثمارية 60.5 مليون جنيه.

وتستأنف «أوراسكوم» العام الحالى خططها لتجديد فنادقها بالجونة، لزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة فى ظل ارتفاع الإقبال على مرتفعات طابا والتى تم الانتهاء من توسعاتها العام الماضى بزيادة عدد الغرف إلى 818 مقارنة بـ442 غرفة فى الربع الأول من 2016، كما ارتفعت معدلات الإشغال فى مرتفعات طابا إلى %23، مقارنة بـ%15 الربع الأول من 2016.

وحققت أوراسكوم للفنادق والتنمية طفرة فى أدائها التشغيلى على مستوى القطاعات كافة، خلال الربع الأول من العام الحالى، ما ساهم فى تحولها للربحية محققة صافى أرباح 76 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 118 مليونا فى الفترة المماثلة من 2016.

وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة تجاوزت %100 لتسجل بنهاية الربع الأول من العام الحالى 200.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 85.6 مليون الفترة المماثلة من العام الماضى، كما زاد إيراد قطاع العقارات بنسبة %32.9 ليسجل 126.4 مليون جنيه، مقارنة بـ95.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى.

يشار إلى أن أوراسكوم بدأت مطلع عام 2017 تطبيق استراتيجية جديدة لإدارة الفنادق، بجانب تجديد بعض الفنادق بالجونة.

وأكد مركز أبحاث فاروس على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم للتنمية عند 17.05 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبى، مرجعًا ذلك بشكل أساسى إلى الأراضى المتبقية بالجونة، والتى من شأنها تحقيق أرباح بعدة طرق، وزيادة معدلات إشغالات الفنادق.

ويبلغ رأسمال أوراسكوم 1.108 مليار جنيه موزع على 221.66 مليون سهم، بقيمة 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين رجل الأعمال المصرى سميح أنسى ساويرس بنسبة %67.21، و%3.70 لـ«Janus Capital Management» بنسبة %3.70، و%29.09 أسهم تداول حر.