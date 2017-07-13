أوراسكوم للفنادق تتفق مع الأردن على نقل السياح لطابا

عبر برنامج مشترك يشمل 7 ليالٍ مباحثات لتنظيم رحلات لعمان والمعاملة بالجنيه المصرى.. والإجراء الجديد يضاعف إيرادات المارينا أحمد عاشور:اتفقت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية مع شركات نقل بحرية أردنية ومطار الملك حسين والمفوضية الأردنية، على استخدام منطقة العقبة كمحطة لنقل الوفود السياحية لمنت



عبر برنامج مشترك يشمل 7 ليالٍ

مباحثات لتنظيم رحلات لعمان والمعاملة بالجنيه المصرى.. والإجراء الجديد يضاعف إيرادات المارينا



أحمد عاشور:

اتفقت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية مع شركات نقل بحرية أردنية ومطار الملك حسين والمفوضية الأردنية، على استخدام منطقة العقبة كمحطة لنقل الوفود السياحية لمنتجع طابا هايتس، ضمن إجراءات ترويجية تسعى لها لتنشيط الحركة السياحية.

قال عماد الطرابيشى، المدير العام لمجموعة منتجع وفنادق طابا هايتس، إن الاتفاق يتضمن نقل الوفود عبر مطار الملك حسين، على أن يتم تنظيم برنامج سياحى مشترك يشمل العقبة وطابا، بحيث يقضى السائح ليلتين فى الأردن و5 ليالٍ سياحية فى طابا هايتس.

ومن المقرر أن يتم نقل الوفود السياحية من العقبة لطابا عبر رحلة بحرية فى مارينا طابا هايتس، الذى تديره شركة أوراسكوم للفنادق لمدة 50 سنة، وتمتلكه شركة «طابا – البحر الأحمر لإدارة الفنادق».

وذكر الطرابيشى أن شركته ستبدأ – بالاتفاق مع شركات أخرى – الترويج لمنطقة طابا فى بورصة برلين الدولية ITB التى ستنعقد نوفمبر المقبل، بحيث تستقطب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وكشف أن شركته تسعى أيضا لتصدير السياحة للأردن عبر تدشين برنامج مشترك، الأمر الذى من شأنه جذب شرائح كبيرة من المصريين لمنطقة طابا، بما يسهم فى تنشيط السياحة الداخلية، موضحاً أن وزيرة السياحة الأردنية لينا عتاب أبدت موافقتها على البرنامج.

وأكد الطرابيشى أن الأردن وافقت على احتساب البرامج السياحية للمصريين الوافدين لها بالجنيه المصرى، وبالتالى لن يكون هناك أى ضغوط على العملة الصعبة فى مصر.

وذكر مدير عام المنتجع أن تنشيط مارينا طابا هايتس والتعامل معه كميناء دولى سيسهم فى تعظيم العوائد والإيرادات الدولارية المحققة للدولة، مؤكداً أن تفعيل الحركة بين مصر والأردن ستسهم فى وصول إيرادات الميناء إلى 3 ملايين دولار سنوياً مقارنة بنحو 1.2 مليوناً العام الماضى.

وأوضح أن ميناء طابا استقبل العام الماضى نحو 50 ألف راكب، ومن المستهدف أن ترتفع تلك الأعداد إلى 80 ألفًا العام الحالى، بينما تصل طاقته الاستعابية إلى 2 مليون راكب.

ويتم نقل الركاب من خلال شركة الجسر العربى، التى تساهم فى رأسمالها مصر ودول عربية، وشركة السندباد المملوكة للقطاع الخاص.

كانت أوراسكوم للفنادق قد وقعت اتفاقية مساهمين مع هيئة موانئ البحر الأحمر فى أبريل 2014، يتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل ميناء طابا هايتس تحت اسم شركة طابا والبحر الأحمر لإدارة الموانئ، على أن تتولى أوراسكوم تشغيل الميناء لمدة 50 عاماً.

ولفت الطرابيشى إلى أن هناك مفاوضات مع الجهات المصرية على السماح للوفود السياحية القادمة لطابا عبر مطار شرم الشيخ بالمغادرة من خلال العقبة، حيث تلزم الاشتراطات الحالية المسافرين بالعودة من نفس نقطة الوصول.