أوراسكوم للفنادق تتحول للربح في الربع الأول

رجب عزالدين:







أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية تحولها للربح بنحو 76 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017 مقارنة بخسائر مقارنة قدرها 117 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.







وارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 74% إلى 493.8 مليون جنيه في الفترة المذكورة بنحو 284 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.







وحققت الشركة أرباح تشغيلية اجمالية للفنادق بقيمة 69.4 مليون جنيه مقابل خسائر تشغيلية اجمالية بقيمة 0.6 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2016، وارتفعت إيرادات الفنادق لأكثر من الضعف لتصبح 201 مليون جنيه بالربع المذكور مقابل 85.6 مليون جنيه للربع المقارن من 2016.







وحققت إيرادات العقارات ارتفاعاً بنسبة 33% لتصبح 126.4 مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 95.1 مليون جنيه بالربع الأول من 2016، وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 499.5 مليون جنيه خلال 2016تأثر بقرار التعويم وخسائر فروق العملة مقارنة بصافى أرباح قدرها 206.1 مليون جنيه في 2015، وبلغت خسائر فروق تقييم العملة التى تكبدتها الشركة من قرار التعويم حوالى 160 مليون جنيه.

