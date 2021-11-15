عقـــارات

أوراسكوم للتنمية: 60 ألف جنيه سعر بيع المتر في الجونة

ارتفاع صافي مبيعات العقارات في الجونة بنسبة 62.9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه
ايمان ممدوح 4:32 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 4:32 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

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كشفت نتائج أعمال مجموعة أوراسكوم للتنمية، عن استمرار الجونة في إثبات مكانتها كواحدة من أهم الوجهات، وتعد أكبر مساهم في المبيعات الجديدة للمجموعة بنسبة 49%، كما تمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 8.7% ليصل إلى 60504 جنيهات للمتر، خلال 9 أشهر الأولي من العام.

ووفقا لبيان الشركة، حققت أوراسكوم مبيعات عقارية بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام، مقابل 4.3 مليار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 43.4%، وتعد أعلى نسبة مبيعات خلال تسعة أشهر في تاريخ الشركة.

ويرجع النمو في المبيعات العقارية خلال أول 9 شهور من العام الحالي إلي ارتفاع متوسط سعر المتر، وعدد الوحدات المباعة، التي ارتفعت بنسبة 48.3% لتصل إلي 979 وحدة خلال 9 أشهر الأولى من العام.

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كما ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 50.3٪ لتصل إلي 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 1.5 مليار خلال نفس الفترة العام الماضي.

ووفقا للشركة، ارتفع صافي مبيعات العقارات في الجونة بنسبة 62.9٪ لتصل إلى 3.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر 2021 مقابل 1.9 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة، ساهم مشروع O West بنسبة 37% من المبيعات الجديدة للمجموعة، إذ ارتفعت المبيعات العقارية للمشروع بنسبة 54,2% لتصل الي 926.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2021 مقابل 1.54 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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كما طرحت أوراسكوم مخزون عقاري جديد بقيمة 3 مليار جنيه في مشروعي “Hill Side” و ” Club Residence “، وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد إذ تم بالفعل بناء 432 وحدة، كما تم البدء في بناء 645 شقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حجر الأساس لبناء O West Club ومن المتوقع البدء في اعمال البناء خلال الربع الثاني من عام 2022، كما ارتفع إجمالي الإيرادات العقارية لـ O West بنسبة 86.3٪ لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقابل 684.4 مليون خلال نفس الفترة العام الماضي.

وواصل مشروع مكادي هايتس، تحقيق نتائج تشغيلية قوية منذ بداية العام، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 153.6٪ لتصل إلى 854.7 مليون جنيه في التسعة أشهر الاولي من 2021، مقابل 337 مليون خلال نفس الفترة العام االماضي.

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وتمكنت أوراسكوم من زيادة متوسط سعر المتر المربع بمكادي هايتس بنسبة 79.2٪ لتصل إلى 29,929 جنيهًا للمتر خلال أول 9 شهور من 2021، وفي نهاية الربع الثالث من العام تم طرح مشروعًا عقاريًا جديدًا Ria” “والذي يتضمن مزيجًا من الوحدات المستقلة.

وعلى صعيد منفصل، لا تزال طابا هايتس متأثرة بشكل كبير بسبب انتشار كورونا، وتعتبر الوجهة الأكثر تحدياً للمجموعة. حتى الان، حيث يعمل فقط فندق Strand Beach & Golf Resort وفندق Mosaique ـ من بين الفنادق الستة لدي طابا هايتس. 

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بقلم ايمان ممدوح

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