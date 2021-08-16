«أوراسكوم للتنمية» : 1.3 مليار جنيه مبيعات مشروع أو ويست بالنصف الأول

كشفت شركة أوراسكوم للتنمية عن تحقيق صافي مبيعات عقارية بقيمة 1.35 مليار جنيه فى مشروع أو ويست خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من 2020.

الجدير بالذكر أن المبيعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2020 تضمنت 509.1 مليون جنيه من المبيعات التجارية، وباستبعاد تلك الإيرادات من المبيعات التجارية، فسوف يرتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 34.5% إلى 1.35 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في النصف الأول من عام 2020.

وقد تمكنت أوراسكوم للتنمية من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 21.3% ليصل إلى 28,345 جنيه مصري / متر مربع، وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 423 وحدة.

وقد تم البدء في بناء شقق O West (185 وحدة) في أوائل يونيو 2021، وخلال الربع الثاني 2021، تمت إضافة 118 عضوية جديدة إلى O West Club (رسوم العضوية 180،000 جنيه )، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة.

وارتفع إجمالي الإيرادات العقارية لشركة O West بنسبة 219.4٪ إلى 731.0 مليون جنيه (النصف الأول من 2020: 228.9 مليون جنيه).

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر زيادة في صافي المبيعات العقارية بنسبة 40% لتصل إلى 4 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2021، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 55,8% لتصل الي 3.0 مليار جنية في النصف الأول من عام 2021، وزاد صافي الأرباح بنسبة 342,2% لتصل إلى 744,6 مليون جنيه.

أداء جيد بالنصف الأول

واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من عام 2021 مدعوما بأداء قوي لقطاع العقارات وإدارة جيدة للتكاليف.

ويرجع التحسن في نتائج أوراسكوم للتنمية إلى التحسن العام في أداة السوق بصفة عامة مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي المتوقع وزيادة الطلب على قطاع العقارات.

وقد أدى التحسن في النتائج المالية المدفوع بقطاع العقارات إلى تحقيق صافي ربح قدره 744,6 مليون جنيه ، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والذي يؤثر سلبياً على القطاع السياحي.

وارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 40% لتصل الي 4.0 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الوحدات التي تم التعاقد عليها إلى 647 وحدة.

ويرجع النمو في المبيعات العقارية خلال الفترة المذكورة إلى الانتعاش القوي في عمليات شراء العقارات عبر جميع الوجهات.

والجدير بالذكر أن المبيعات العقارية خلال النصف الأول 2020 شملت 509,1 مليون جنيه من المبيعات التجارية وباستبعاد تلك الإيرادات من المبيعات التجارية، يرتفع صافي المبيعات العقارية بنسبة 68.7% مقابل 2.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2020.

وتعتبر الجونة أكبر مساهم في المبيعات الجديدة للمجموعة بنسبة (51% من المبيعات)، وتليها O West بنسبة (34٪ من المبيعات) ومكادي هايتس (15٪ من المبيعات).

ارتفعت إيرادات العقارات بنسبة 112.7٪ لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، وزادت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 164,9٪ لتصل إلى 1.1 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 27.5٪ لتصل إلى 10.2 مليار جنيه. وزادت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 38.4٪ لتصل إلى 14.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021.

بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 63٪ لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021.

الجونة البحر الأحمر

ارتفع صافي مبيعات العقارات بنسبة 66.1٪ لتصل إلى 2.0 مليار جنيه (النصف الأول من 2020: 1.2 مليار جنيه مصري).

وتمكنت أوراسكوم للتنمية أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 9.8٪ ليصل إلى 60.945 جنيه للمتر خلال النصف الأول من عام 2021.

وخلال الفترة المذكورة، تم إضافة مخزونً عقاري جديد بقيمة 22 مليون دولار أمريكي في “Cyan” وهو مشروع يقدم مزيجًا من الفيلات والتاون هاوس.

وقد انتهت الشركة من الأعمال الخاصة لعدد 193 وحدة حتى الآن من أصل 278 وحدة مخطط لها خلال عام 2021 وتسليمها في الوقت المحدد. وواصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 37.8٪ لتصل إلى 1.35 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 (مقابل 979.5 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2020).

لا يزال قطاع فنادق الجونة متأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومع ذلك ارتفعت نسبة الاشغال من 26% مسجلة أرباحا تشغيلية بالنسبة للغرف المتاحة بقيمة 407 جنيهات خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 33٪ مسجلة أرباحا تشغيلية بالنسبة للغرف المتاحة بقيمة 690 جنيهًا في الربع الثاني من عام 2021.

في حين لا تزال الطلبات مدفوعة بشكل أساسي بالأعمال المحلية، فقد ارتفع الطلب من السوق الدولية.

يذكر أن الحكومة سمحت للفنادق بالعمل بنسبة 70٪ من طاقتها اعتبارًا من 4 يوليو 2021 وخلال الربع الثاني، فقد حققت الشركة نموا ملحوظا في الإيرادات، على الرغم من انخفاض في السفر بسبب فيروس Covid-19

حيث ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 70.6٪ لتصل إلى 154.5 مليون جنيه ونسبة إشغال بنسبة 33٪ مقابل 90.6 مليون جنيه وإشغال بنسبة 26٪ في الربع الأول من عام 2021.

وحافظت الفنادق على تحقيق إيرادات تشغيلية إيجابية في النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 245.1 مليون جنيه.

ومع ذلك، أدى التنفيذ الفوري لتوفير التكاليف وتدابير الحفاظ على السيولة إلى تحقيق مجمل أرباح تشغيلية تصل إلى 67.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 بزيادة 163.3٪ (مقابل 25,6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020)

بينما وصلت معدلات الإشغال إلى 29٪ في النصف الأول من عام 2021.

واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي نتيجة الإقامة الممتدة لأصحاب الوحدات المملوكة في الجونة بالإضافة إلى البدء في تنفيذ إعادة الهيكلة الناجحة للقطاع، فارتفعت الإيرادات بنسبة 31.7٪ في النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 398.5 مليون جنيه مصري (النصف الأول من 2020: 302.6 مليون جنيه).

وارتفع إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 22.1٪ إلى 2.0 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 (النصف الأول من 2020: 1.6 مليار جنيه).

مكادي هايتس البحر الأحمر

واصلت مكادي هايتس تحقيق نتائج تشغيلية قوية منذ بداية العام، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 402.1٪ لتصل إلى 583.9 مليون جنيه في النصف الاول 2021 (النصف الأول 2020: 116.3 مليون جنيه مصري).

وتمكنت أوراسكوم للتنمية أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 69,6٪ لتصل إلى 28,311 جنيه مصري للمتر المربع.

كما ارتفعت الإيرادات العقارية بمقدار 29.7 مرة لتصل إلى 243.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 (النصف الأول من عام 2020: 8.2 مليون جنيه) نتيجة الإسراع في عمليات البناء عبر المشروع.

كما تشهد الوجهة تقدمًا بارزًا في مجال التأجير التجاري من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات، والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2021.

كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المدينة بنسبة 36.5٪ لتصل إلى 10.1 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021. وارتفع إجمالي الإيرادات من مكادي هايتس بمقدار 13.2 مرة لتصل الي 253.4 مليون جنيه (النصف الأول من 2020: 19.2 مليون جنيه).

طابا هايتس سيناء

لا تزال طابا هايتس متأثرة بشكل كبير بسبب انتشار جائحة كورونا وتعتبر الوجهة الأكثر تحدياً للمجموعة.

خلال الربع الثاني من عام 2021، يعمل فقط فندق Strand Beach & Golf Resort وفندق Mosaique ـ من بين الفنادق الستة لدي طابا هايتس.

كما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 68.3٪ لتصل إلى 9.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021 نتيجة معدلات الإشغال المحدودة التي وصلت إلى 5٪ خلال النصف الأول من عام 2021.

ومع ذلك فقد نتج عن استراتيجية الشركة في خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف تقليص الخسائر التشغيلية بمقدار 49.6 ٪ لتصل الي 14.2 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2021.

المؤشرات الإسترشادية للنمو المتوقع خلال عام 2021: السعي إلى الاستدامة

بالنظر إلى عام 2021، تظل الرؤية محدودة حيث قد لا يزال الوضع المتغير باستمرار نتيجة جائحة كورونا وتوقيت انتشار اللقاحات.

وبناءً على ذلك لا تزال المجموعة عند موقفها بشأن تعليق المؤشرات الإرشادية المتوقعة خلال عام 2021 ومع ذلك، سوف تقوم الشركة بتقديم المزيد من المعلومات خلال اجتماع عرض نتائج أعمال الفترات المالية القادمة والتواصل مع السوق وفقا للمستجدات والتغيرات.

تبدأ الشركة النصف الثاني من العام بنمو قوي مما يدعم الشركة في الاستمرار في تحقيق نتائج مالية قوية. في الفترة القادمة سوف تواصل الشركة في الإسراع في عمليات البناء للالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها، مما سوف يترتب عليه زيادة إيرادات القطاع العقاري للشركة.

وتعمل الشركة على الاستفادة من النتائج الجيدة ونمو قطاع إدارة المدن.

ستستفيد الشركة أيضًا من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين في جميع الوجهات، على النحو التالي، سوف تقدم أيضًا عروضًا جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.