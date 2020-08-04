«أوراسكوم للتنمية مصر» تُعين عمر الحمامصي رئيسا تنفيذيا جديدا

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر اليوم الثلاثاء عن تعيين عمر الحمامصي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من سبتمبر 2020.

وقالت أوراسكوم للتنمية فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن عمر الحمامصى انضم إلينا من شركة ماكينزى وشركاه عن خبرة تمتد إلى 18 عاما تقريبا.

وعمل الحمامصى فى مجالات مختلفة مثل النقل والسفر وتطوير المنتجات اللاسكية قبل الالتحاق بأوراسكوم للتنمية.

وحصل الحمامصى على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد، كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة مؤسسة ” إنجاز العرب” الشبابية.

وقال سامى زغلول رئيس أوراسكوم للتنمية إن انضمام عمر الحمامصى إلى الإدارة سيعزز من نموها خلال الفترة القادمة وسيساهم فى نقلة إضافية كبيرة للشركة.

ويبدأ الحمامصى مهامه كرئيس تنفيذى خلفا لكل من عبد الحميد يوسف ، أشرف نسيم، اللذان شغلا منصب العضو المنتدب فى فترة انتقالية فور الرحيل المفاجئ للمهندس خالد بشارة فى فبراير 2019.

أوراسكوم للتنمية : تعيين الحمامصي جاء بعد فترة انتقالية من رحيل خالد بشارة

خالد بشارة الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أوراسكوم

وكلف مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية فى 4 فبراير 2019 المهندسين، عبد الحميد أبو يوسف وأشرف نسيم، كعضوين منتدبين تنفيذيين مؤقتين خلفا للراحل المهندس خالد بشارة.

ورحل المهندس خالد بشارة فى 31 يناير 2019، إثر حادث سير بالطريق الدائرى بالقرب من ميدان الرماية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كما كلفت قبلها بيوم ( 30 يناير الماضى) د.سامي زغلول لرئاسة مجلس إدارتها خلفا للدكتورة منال حسين عبد الرازق التى تقدمت باستقالتها فى وقت سابق.

وشغل د.سامى زغلول منصب المدير التنفيذى السابق فى بنك التنمية الإفريقى ممثلا عن مصر وجيبوتي، كما تم تعيينه بمنصب الأمين العام لمجلس وزراء الحكومة المصرية لمدة 8 سنوات.

كما عمل زغلول فى منصب الرئيس الفنى وعضو مجلس إدراة شركة النيل أون لاين، إضافة إلى شغله مناصب أخرى كرئيس الصندوق الأهلي لرعاية النشىء والشباب والرياضة، كما شغل زغلول عضو مجلس إدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحصل زغلول على درجة الدكتوراه فى التخطيط الحضرى من جامعة هارفارد، كما حصل على 3 درجات ماحستير فى الإدارة العامة من جامة هارفاد وكلية جون كندى للعلوم الحكومية .

وكذلك حصل على ماجستير فى علوم الحسابات من جامعة هارفاد، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

أوراسكوم للتنمية القابضة تستحوذ على 75% من أسهم الشركة

سميح ساويرس رئيس أوراسكوم للتنمية القابضة

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وقدرت الشركة فى وقت سابق حجم التدفقات النقدية الناتجة عن اتفاقياتها لتطوير المدارس فى مشروع O West بنحو 535 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي أراضى بإجمالى مساحة 49.9 مليون متر مربع، و23 فندق، بإجمالى 4,919 غرفة فى 4 وجهات سياحية.

وتشمل الوجهات الأربعة : الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

وتعد أوراسكوم للتنمية مصر أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال سميح ساويرس، وتستحوذ الأخيرة على 75% منها .

وتعمل مجموعة أوراسكوم القابضة فى مجال تطوير المشروعات المتكاملة حول العالم، ويبرز نشاطها فى مصر، الإمارات، عمان، المغرب، مونتينجرو، سويسرا، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة 32 فندقاً بسعة 7,082 غرفة، وتمتلك حوالى 101.0 مليون متر مربع من الأراضى.. وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة.

أوراسكوم : ارتفاع مبيعات الجونة إلى 891 مليون جنيه

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع مبيعاتها من فنادق الجونة إلى 891.5 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى بارتفاع 22% تقريبا عن الفترة المقانة من 2010.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 14 يوليو الماضى إن إجمالى العقود الموقعة فى الجونة خلال الربع الثانى بلغ 773.1 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الوحدات المحجوزة للتعاقد 118.4 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أن إجراءات التباعد الاجتماعى المطبقة فى ظروف كورونا أدت إلى تباطؤ تحويل الحجوزات إلى تعاقدات .

وتستهدف أوراسكوم للتنمية الانتهاء من الأعمال الخاصة لعدد 254 وحدة خلال العام الجارى فى مشروعات أبو تيج هيل، أنشنت ساندز، Cyan، وسابينا.

ورفعت الشركة المدفوعات المخصصة للبناء والتشييد لهذا العام إلى 1.1 مليار جنيه، وتتوقع أن ينتج عنها إيرادات عقارية تتراوح بين 1.9 إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 705.5 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل أرباح بلغت 500 مليون جنيه فى 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.66 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018.