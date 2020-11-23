أوراسكوم للتنمية مصر تفصح عن خطة استخدام قرض بقيمة 265 مليون دولار

أوراسكوم للتنمية مصر تفصح عن تفاصيل قرض متوسط الأجل

أفصحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر اليوم الاثنين عن خطة استخدام قرض متوسط الأجل بقيمة 265 مليون دولار يسدد على سبع سنوات.

وقالت أوراسكوم للتنمية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذا القرض سيتم استخدامه فى سداد قروض حالية لبنوك أخرى.

وقامت عدة بنوك تجارية بترتيب هذا القرض وهم البنك التجارى الدولى، بنك مصر،بنك القاهرة ، بنك HSBC ، كما انفردت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الحصرى.

وقال عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذا القرض يعكس ثقة البنوك المشاركة، كما يعكس تفهمم لظروف كورونا بفترة السماح التى منحت فى السداد (عامين ونصف).

وكلفت الشركة عمر الحمامصي بمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي اعتبارا من سبتمبر الماضى خلفا لكل من عبد الحميد يوسف، أشرف نسيم، اللذان شغلا منصب العضو المنتدب فى فترة انتقالية فور الرحيل المفاجئ للمهندس خالد بشارة فى فبراير 2019.

وتخطط أوراسكوم للتنمية لاستخدام 215 مليون دولار من القرض فى إعادة تمويل قروض قائمة بما يعفيها من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح.

كما تعتزم استخدام الـ 50 مليون دولار الأخرى فى تمويل خطة التوسعات المستقبلية، وفقا للإفصاح.

أوراسكوم للتنمية مصر تتفاوض على بيع حصتها فى الإسكان التعاونى

وأعلنت أوراسكوم للتنمية (منذ أيام ) عن دخولها فى مفاوضات مع أجانب لبيع حصتها فى شركة “الإسكان التعاونى“.

وقال الشركة فى إفصاح للبورصة (18 نوفمبر الجارى) إنها ستفصح عن تفاصيل هذه المفاوضات ونتائجها بعد الانتهاء منها.

ويتوزع هيكل مساهمة الشركة الحالى، بين سميح ساويرس ( 55%)، أوراسكوم للتنمية ( 30% )، مستثمريين أمريكيين آخرين ( 15%).

وتعمل أوراسكوم للإسكان التعاونى فى مجال الإسكان الخاص بمحدودى الدخل خلافا لمجموعة شركات أوراسكوم للتنمية القابضة العاملة فى مجال الإسكان الفاخر والفنادق والمدن السياحية.

وتطور الشركة وحدات سكنية بمساحة 63 مترا للوحدة، فى منطقة هرم سيتى على مساحة 620 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر.

كما تنفذ مشروعا مشابها بمحافظة قنا يسمى ( قنا جاردنز) على مساحة 200 فدان.

وتعتبر أوراسكوم للتنمية مصر أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس. وتستحوذ الأخيرة على 75% منها.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي أراضى بإجمالى مساحة 49.9 مليون متر مربع، و23 فندقا، بإجمالى 4,919 غرفة فى 4 وجهات سياحية.

وتشمل الوجهات الأربع: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

أما الشركة الأم “أوراسكوم للتنمية القابضة”، فتنشط فى مشروعات سياحية متكاملة حول العالم، خاصة فى ،الإمارات، عمان، المغرب، مونتينجرو، سويسرا، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة (الأم) 32 فندقاً بسعة 7,082 غرفة، وتمتلك حوالى 101.0 مليون متر مربع من الأراضى، وفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة.

أوراسكوم تبيع أرضا بالجونة وترفع مخصصات البناء إلى 1.1 مليار جنيه

شركة أوراسكوم للتنمية مصر

ووقعت أوراسكوم للتنمية مصر فى (أغسطس الماضى) عقد بيع قطعة أرض فى منتجع الجونة بقيمة 104.8 مليون جنيه وذلك فى إطار خطتها للاستفادة من الأراضي غير المستغلة.

وقال العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إن هذه العملية تتماشى مع استراتيجية أوراسكوم للتنمية فى تحديد استخدامات الأراضي غير المستغلة.

وحازت مجموعة فنادق الجونة فى يوليو الماضى على إشادة منظمة TUV nord الألمانية المتخصصة فى عمليات التحقق من سلامة الخدمات المقدمة فى الفنادق.

وتستهدف أوراسكوم للتنمية الانتهاء من الأعمال الخاصة لعدد 254 وحدة خلال العام الجارى فى مشروعات أبو تيج هيل، أنشنت ساندز، Cyan، وسابينا.

ورفعت الشركة المدفوعات المخصصة للبناء والتشييد لهذا العام إلى 1.1 مليار جنيه، وتتوقع أن ينتج عنها إيرادات عقارية تتراوح بين 1.9 إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 29.7% لتسجل 357.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 501.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 3.26 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بإيرادات بلغت 3.34 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت آخر أرباح سنوية للشركة إلى 705.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 ،مقابل أرباح بلغت 500 مليون جنيه فى 2018.

وزادت إيرادات الشركة إلى 4.66 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018.