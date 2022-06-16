أوراسكوم للتنمية مصر تسترد 1.75 مليون متر بخليج مكادى بالبحر الأحمر

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر استردادها 1.75 مليون متر مربع بخليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر بعد استجابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتظلمها من قرار هيئة التنمية السياحية الصادر فى يناير الماضى.

وقضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار اليوم الخميس بقبول تظلم أوراسكوم للتنمية مصر(عبر شركتها التابعة مرتفعات مكادى للتنميةالسياحية)،وإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية الصادر فى يناير 2020، مع ما يترتب عليه من آثار.

ونوهت أوراسكوم فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إلى أن إجمالى ما تملكه من أراضى فى خليج مكادى أصبح 3.75 مليون متر مربع بعد الاستجابة لتظلمها.

وأفصحت الشركة فى 26 يناير الماضى عن تلقى شركتها التابعة مكادى هايتس خطابا من هيئة التنمية السياحية يفيد بخفض المساحة المخصصة لها من 3.45 مليون متر إلى 2 مليون متر مربع.

وقالت فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك ،إنها ستتظلم من القرار وستواصل إطلاع المساهمين على آخر التطورات أو المستجدات بعد تقديم التظلم بشكل رسمى إلى الجهات المعنية.

ونوهت أوراسكوم للتنمية آنذاك إلى أن المساحة المسحوبة لا تمثل إلا 3.5% فقط من إجمالى محفظة الأراضى المملوكة لها والبالغة 50.2 مليون متر مربع بنهاية عام 2021.

أوراسكوم للتنمية : أرض مكادى جرى تخصيصها بالكامل عام 2009 وسددنا الثمن

واحتجت أوراسكوم فى تظلمها إلى الهيئة العامة للاستثمار بأن مساحة مشروع مكادى جرى تخصيصها بالكامل من قبل الحكومة المصرية فى عام 2009، كما تم سداد ثمنها بالكامل.

وطمأنت الشركة كافة عملائها فيما يتعلق بحقوقهم فى جميع مراحل المشروع التى جرى بيعها مسبقا، مشيرة إلى أن المراحل المطلقة حديثا تقع ضمن نطاق المساحات غير المسحوبة.

ودخلت أوراسكوم للتنمية فى نزاع آخر مع جهاز حماية شئون البيئة منذ أغسطس الماضى بسبب مطالبتها بتعويض بيئى قدره 33.9 مليون دولار على خلفية أعمال محل نزاع بمشروع الجونة.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (3 أغسطس )، إن الخطاب الوارد إليها من الجهاز لا يتضمن أى تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو أى مستندات مؤيدة لهذا التعويض.

وتقدمت الشركة بطلب إلى الجهاز للإطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لهذا التعويض وكذلك معرفة الأسس الفنية والمحاسبية التى استند إليها فى تقدير المبلغ، ولم تتلق الشركة ردا ساعتها.

وقالت الشركة وقتها إنها غير قادرة على التعقيب الفنى أو القانونى أو الإدلاء بأى معلومات إضافية عن هذا الموضوع لعدم توافر معلومات من الجهاز، مشيرة إلى عدم إتاحة الفرصة للتعقيب على الوقائع المنسوبة قبل فرض التعويض المشار إليه.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على مسائل الحفاظ على البيئة والتزامها بكافة القوانين واللوائح المنظمة لهذا المجال فى كافة مشروعاتها.

كما نوهت إلى أن مدينة الجونة هى أول مدينة فى أفريقيا والمنطقة العربية تحصل على جائزة “جلوبال جرين” الممنوحة من برنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة والمدن.

وأشارت الشركة إلى أنها مستمرة فى التواصل مع الجهات المعنية لإتاحة المعلومات للوقوف على حقيقة الأمر وتقييم أفضل مسار للتعامل معه فنيا وقانونيا مع التزامها بنشر كافة المعلومات فور الحصول عليها بشفافية كاملة.

ارتفاع المبيعات العقارية للشركة إلى 9.2 مليار جنيه خلال 2021

عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»

وتعتبر “أوراسكوم للتنمية مصر” من كبرى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وتستحوذ الأخيرة على 75% منها.

وتعمل الشركة فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. (يشغل عمر الحمامصى ،منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب)

وتمتلك في الوقت الحالي محفظة أراض تصل مساحتها إلى 50.2 مليون متر مربع، و23 فندقًا، بإجمالى 4919 غرفة فى 4 وجهات سياحية.

وتشمل الوجهات الأربع: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

أما الشركة الأم “أوراسكوم للتنمية القابضة” فتنشط فى مشروعات سياحية متكاملة حول العالم، خاصة فى الإمارات، عمان، المغرب، مونتينجرو، سويسرا، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة (الأم) 32 فندقًا بسعة 7082 غرفة، وتمتلك حوالى 101.0 مليون متر مربع من الأراضى، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة لأوراسكوم للتنمية مصر،ارتفاع حجم المبيعات العقارية بنسبة 49% تقريبا إلى 9.2 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021.

وحققت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الربع الرابع منفردا، بزيادة قدرها 61.4% مقارنة بمبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الربع المقارن من 2020.

وفسرت الشركة هذه القفزة خلال الربع الرابع بزيادة الطلب على منازل الجونة، وزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مشروعى O West، ومكادي هايتس،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 19 يناير الماضى.

وقفزت أرباح الشركة إلى 1.21 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 357.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بإيرادات بلغت 3.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع مبيعات الشركة إلى 5 مليارات جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.