أوراسكوم للتنمية مصر تحقق 4.7 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال النصف الأول من 2022

نجحت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” في تحقيق مبيعات عقارية بقيمة 4.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 16.9٪.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي ، نجاحها في تحقيق 2.7 مليار جنية مبيعات خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 39.4٪ مقابل 1.9 مليار جنية خلال الربع الثاني من عام 2021.

و بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 4.7 مليار جنية بزيادة قدرها 16.9٪ عن النصف الأول من عام 2021، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

وأوضحت أنه على الرغم من استمرار التأثير السلبي للتحديات الاقتصادية والسياسية حول العالم، فقد استمرت مبيعاتنا العقارية في تحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الثاني من عام 2022، مع زيادة الطلب على الوحدات العقارية في O West، تكمله بزخم مبيعات قوي في الجونة.

في الجونة، ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2022 بزيادة قدرها 8.6٪ مقابل مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية في الجونة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 2مليار جنية .

وفي O West، واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 73,6٪ مقابل 4.1 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اما في مكادى هايتس فقد بلغ صافي المبيعات العقارية 304,4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 583.9 مليون جنيه النصف الأول من عام 2021 .

وأرجعت السبب في تراجع المبيعات الي إبطاء وتيره المبيعات في المشروع لحين الفصل في قضية أراض مكادي هايتس مع هيئة التنمية السياحة والتي تم حلها لصالح الشركة الشهر الماضي.

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 14,4%، وفي O West بنسبة 28,8% واخيرا مكادي هايتس بنسبة 25,2% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2021.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع الفنادق فحقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج ربع سنوية رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم.

وأضافت أن مؤشرات الأداء للربع الثاني من عام 2022 تعكس التأثير الإيجابي لعودة السياحة الأجنبية، حيث ارتفعت مستويات الإشغال وسعر الغرف المباعة على أساس سنوي.

وقد استفادت فنادقنا في الجونة ومرتفعات طابا من تحسن أداء قطاع السياحة في مصر حيث وصلت نسبة الإشغال خلال الربع الثاني من 2022 إلى 72٪ في الجونة و23٪ في طابا على التوالي.

كما وصلت نسبة الإشغال الي 66٪ في الجونة و16٪ في طابا خلال النصف الأول من عام 2022.

وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب حوالي 75% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الثاني من 2022 و72% من إجمالي نسبة الإشغال على مدار النصف الأول من عام 2022.