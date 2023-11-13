أوراسكوم للتنمية مصر تحقق مبيعات عقارية قياسية بنحو 13.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن نتائجها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وتمكنت أوراسكوم للتنمية مصر من تحقيق مبيعات عقارية قياسية بلغت 13.1 مليار جنيه.

كما ارتفعت إجمالي إيرادات أوراسكوم للتنمية مصر إلى 10.4مليار جنيه، وارتفعت صافي الأرباح إلى 2 مليار جنيه.

أهم النتائج خلال التسعة أشهر الأولي 2023:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 55,0٪ لتصل إلى 10,4 مليار جنيه

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري وهامش 38,3٪

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 32,9٪ لتصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه مصري بالرغم من تحقيق خسائر فروق عملة قدرها 236,4 مليون جنيه مصري نتيجة الي انخفاض قيمة الجنيه المصري

ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 111,5٪ لتصل إلى 2,3 مليار جنيه مصري

بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2023 حوالي 13,1 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 80,0٪

تم بيع قطعة أرض مساحتها 45,350 متر مربع في الجونة بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 390 مليون جنيه مصري

أهم النتائج خلال الربع الثالث 2023:

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 3,45٪ لتصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 48,3٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه مصري وهامش 40,3٪

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 52,8٪ لتصل إلى حوالي 1,0 مليار جنيه

نجحت الشركة في تحقيق 5,6 مليار جنيه مبيعات عقارية خلال الربع الثالث من 2023 بزيادة قدرها 115,0٪

وواصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر من 2023.

واستمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وعلى الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فإن أداء الشركة يظهر قدرتنا على تحسين أدائنا باستمرار.

وكنتيجة مباشرة لقدرتنا المعززة على توسيع نطاق أعمالنا فقد استطاعت الشركة من زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك إضافة الي هوامش الربح والأرباح وتمكنت الشركة ايضا من زيادة مبيعاتها العقارية.

النتائج المالية للتسعة أشهر الأولي من 2023:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية التسعة أشهر من 2023 حوالي 10,4 مليار جنيه مصري، بزيادة 55,0٪ مقارنة بنقس الفترة من العام الماضي.

واستمرت الربحية في التحسن على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2023 بنسبة 56,8٪ ليصل الي 3,8 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,5٪ مقابل هامش مجمل ربح 36,1٪ خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما ادي الي تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6,4 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 35,9٪ مقارنة بالتسعة أشهر الأولي من 2022.

هذا بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري بهامش 38,3٪ مقابل 2,5 مليار جنيه مصري وهامش 37,7٪ بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2022.

وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 384,6 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023 مقابل خسارة قدرها 123,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2022.

وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 200,0٪ لتصل إلى 780,8 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من 2023 نتيجة الي ارتفاع اسعار الفائدة في مصر بشكل عام إضافة الي قرض ومكادي هايتس و O West.

وتماشياً مع هذا الأداء القوي فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 32,9٪ ليصل الي حوالي 2,0 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 (التسعة أشهر الأولي من 2022: 1,5 مليار جنيه مصري).

الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 46,2٪ تقريبًا من 1,6 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من عام 2022 إلى 2,4 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من عام 2023.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4,9 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر الأولي وهي زيادة 800 مليون جنيه مصري عن النصف الاول من عام 2023.

كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,8 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023. كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري.

وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

الربع الثالث من 2023:

أظهرت نتائج الربع الثالث من 2023 نموًا قويًا على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.

فقد ارتفعت اجمالي الإيرادات بنسبة 45,3٪ لتصل إلى 4,2 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من 2023 مقابل 2,9 مليار جنيه مصري في الربع الثالث من 2022.

بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 49,2٪ ليصل إلى 1,6 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 39,3٪.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 48,3٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2023 بهامش 40,3٪.

وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 52,8٪ ليصل الي 1,0 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 672,4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

قطاع عقارات المجموعة:

مرة اخري تقوم الشركة بتحقيق مبيعات عقارية غير مسبوقة خلال التسعة أشهر الأولي من 2023 حيث بلغت حوالي 13,1 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 80٪عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال التسعة أشهر من عام 2023 حوالي 13,1 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 80.0٪ عن نفس الفترة من 2022.

وقد جاء أداء الربع الثالث وحده قويًا على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية فقد نجحت الشركة في تحقيق 5,6 مليار جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 115,0٪ مقابل 2,6 مليار جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2022. وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة في تاريخ الشركة.

والجدير بالذكر أن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة.

واحتلت O West المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة في التسعة أشهر الأولي من 2023 بنسبة (48٪ من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (38٪ من المبيعات)، ثم اخيرا مكادي هايتس بنسبة (14٪ من المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات.

فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 76,1٪، وفي O West بنسبة 49,1٪ واخيرا مكادي هايتس بنسبة 26,9٪ مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2022.

كما واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 35,9٪ لتصل إلى 6,4 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023 ، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2022.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 25,6٪ لتصل إلى 2,5 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من عام 2023.

بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 65,4٪ لتصل الي 7,1 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر الأولي من 2023.

وارتفعت ايضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 42,7٪ لتصل إلى 20,4 مليار جنيه مصري.

قطاع فنادق المجموعة:

وقد أدت الزيادة الكبيرة في معدلات الإشغال وأسعار الغرف في الفنادق، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 111.5٪ لتصل الي 2.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة خلال التسعة أشهر الأولي من 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم.

فقد شهدت فنادق المجموعة موسما صيفا قويًا حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 101,8٪ لتصل إلى 894.8 مليون جنيه مصري (الربع الثالث من عام 2022: 443.3 مليون جنيه مصري).

مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 438,6 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 119,7٪ عن الربع الثالث في 2022.

كما أدى ارتفاع وتيرة النمو وايرادات الفنادق إلى تحقيق زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 122,8٪ لتصل الي 390.5 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 175,3 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2022.

وقد أدت الزيادة الكبيرة في معدلات الإشغال وأسعار الغرف في الفنادق، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 111.5٪ لتصل الي 2.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 .

وذلك مقابل 1.1 مليار جنيه مصري تم تسجيلها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

كما ارتفع صافي ربح الفنادق قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية أيضًا بنسبة 168.0٪ إلى 969.6 مليون جنيه مصري، بهامش 42.6٪، مقارنة بـ 361.8 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

قطاع إدارة المدن:

استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 43,6٪ إلى 1,3 مليار جنيه مصري.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة للربع الثالث علي التوالي في نتائج أعمال الشركة واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة.

فقد استمر القطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات او هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 49,0٪ لتصل إلى 515,4 مليون جنيه مصري.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,4٪ لتصل إلى 159,8 مليون جنيه مصري في الربع الثالث من 2023.

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 43,6٪ لتصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (الأشهر التسعة الأولى من عام 2022: 921,8 مليون جنيه مصري).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 79,5٪ لتصل إلى 401,5 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ويرجع السبب في الزيادة الملحوظة في الإيرادات الي زيادة حجم الفاعليات والاحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع التشغيلي .

بالإضافة الي نجاح عمليات إعادة الهيكلة للقطاع مما أدى إلى تحسين جودة وربحية خدماتنا المقدمة.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

استمرت الجونة في اثبات مكانتها كواحدة من اهم الوجهات في مصرً، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 70,6٪ لتصل الي 2,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1,2 مليار جنية مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الجونة بنسبة 55,7٪ لتصل الي 5,0 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت الشركة أيضًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 76,1٪ ليصل إلى 121,845 جنيه مصري للمتر المربع مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

كما قامت الشركة ببيع 45,350 متر مربع في الجونة بقيمة إجمالية قدرها 390.0 مليون جنيه مصري (278 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع).

وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من اعمال التشييد والبناء لعدد 836 وحدة وتستهدف تسليم 388 وحدة خلال هذا العام.

وقد تم تسليم 260 وحدة بالفعل للعملاء خلال الفترة المذكورة.

وخلال الربع الثالث من عام 2023، قمنا بإضافة حوالي 34 مليون دولار أمريكي من المخزون إلى مشاريعنا العقارية وأطلقنا ايضا مشروع نورث باي العقاري.

كما واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 45,9٪ لتصل إلى 3,6 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2023

وحقق نموذج الأعمال المثبت لفنادق الجونة نتائج ربع سنوية رائعة واستفاد من مكانتها الرائدة في السوق وعلاقاته القوية مع مشغلي الرحلات الأوروبية الرائدين، مما أتاح النمو في الأرباح التشغيلية والمالية لفنادق الجونة.

و بلغت معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 72٪ (الأشهر التسعة الأولى من عام 2022: 69٪).

ومثل الأجانب 75٪ من إجمالي إشغال فنادقنا خلال الربع الثالث من عام 2023 و81٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وقد أدت معدلات الإشغال القوية والنمو الكبير في أسعار الغرف الفندقية المباعة، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، إلى زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 96.5٪ لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

كما ارتفع متوسط سعر الغرفة المباعة بنسبة 87,8٪ إلى 2,840 جنيهاً مصرياً لليلة الواحدة.

بينما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية لفنادق الجونة بنسبة 139.8٪ إلى 1.1 مليار جنيه مصري مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وعلى صعيد اخر تواصل المجموعة إحلال وتجديد فنادق شيراتون اوشن فيو ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد قبل انتهاء عام 2023. كما بدأنا عملية البناء لإضافة 29 غرفة جديدة إلى فندق كازا كوك الجونة.

كما واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 41,6٪ لتصل إلى 1,2 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام (الأشهر التسعة الأولى عام 2022: 879,8 مليون جنيه مصري).

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 65,4٪ لتصل إلى 7,1 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (الأشهر التسعة الأولى عام 2022: 4,3 مليار جنيه مصري).

مشروع (O West):

واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 2,7 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من 2023 بزيادة قدرها 158.0٪ مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 لتصل الي 6,3 مليار جنية مصري بزيادة 81.6٪ عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

ونتج هذا النمو من تمكن الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة 49,1٪ إلى 55,223 جنيهًا للمتر المربع إضافة الي ارتفاع عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة 46,9٪ لتصل الي 792 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

خلال الربع الثالث من عام 2023، أطلقنا المرحلة الثانية من مشروع “Core Apartments” بأجمالي مخزون عقاري حوالي 2,2 مليار جنية مصري وقد تم بيعها بالكامل في يوم واحد فقط.

خلال الربع الرابع من عام 2023، نخطط لإطلاق وحدات جاهزة للسكن بقيمة إجمالية للمخزون تبلغ حوالي 2.7 مليار جنيه مصري.

على جانب التطوير تستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تخطط الشركة لتسليم أكثر من 1000 وحدة قبل النصف الثاني من 2024.

والجدير بالذكر انه قد تم البدء في اعمال بناء نادي O West، ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا خلال عام 2024، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر للشركة.

وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات لشركة O West بنسبة 16,5٪ لتصل إلى 2,2 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

مكادي هايتس البحر الأحمر:

وواصلت المبيعات العقارية بمكادي هايتس في تحقيق ارقام مبيعات غير مسبوقة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 139,7٪ لتصل الي 730,7 مليون جنية مصري خلال الربع الثالث من عام 2023. وبذلك فقد ارتفعت صافي المبيعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 الي 1,8 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 191,0٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 26.9٪ لتصل إلى 46,783 جنيهًا مصريًا للمتر المربع خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023. وتعمل الشركة حالياً على الانتهاء من اعمال التشييد والبناء لعدد 400 وحدة خلال هذا العام.

وقد تم تسليم 342 وحدة بالفعل للعملاء خلال الفترة المذكورة. ونتيجة الي ذلك فقد ارتفعت الإيرادات العقارية بمكادي بنسبة 66.8٪ لتصل إلى 536.7 مليون جنيه مصري (الأشهر التسعة الأولى من عام 2022: 321.8 مليون جنيه مصري).

كما واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67,7٪ لتصل إلى 43,6 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات مكادي هايتس بنسبة 69,1٪ لتصل إلى 588,3 مليون جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من 2023 (الأشهر التسعة الأولى من 2022: 347,8 مليون جنيه مصري).

طابا هايتس، سيناء:

استمرت مرتفعات طابا في أدائها الإيجابي، وتمكنت من تسجيل زيادة بنسبة 212.3٪ في إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 لتصل إلى 427,8 مليون جنيه مصري.

كما استطاعت الفنادق من تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 126,0 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بزيادة بنسبة 460٪.

وقد شهدت فنادق المجموعة بطابا موسمًا صيفيًا قويًا حيث ارتفعت نسبة إشغال الغرف لتصل الي 66٪ خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 52٪ في الربع الثالث من 2022.

في حين سجلت الفنادق نسبة إشغال 45٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقابل 28٪ في الأشهر التسعة الأولى من 2022. وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب 72٪ من إجمالي نسبة الإشغال في طابا خلال الأشهر التسعة الأولى من2023 و74٪ خلال الربع الثالث من 2023.