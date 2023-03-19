«أوراسكوم للتنمية» مصر تحقق إيرادات قياسية خلال 2022 بقيمة 10.3 مليار جنيه

واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال عام 2022 مدعومة بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة.

وواصلت الإيرادات، وهوامش الربح، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية، بالإضافة إلى صافي الأرباح في الارتفاع وتسجيل أرقام قياسية.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن قوة الهوامش تتماشى مع خططها على المدى القصير والمتوسط، وجودة محفظتها الأساسية، بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في عام 2022 فقد خضعت الشركة لتحول مالي وتشغيلي وتنظيمي كبير لتصبح أكثر مرونة من الناحية المالية والتشغيلية.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة 10.3 مليار جنيه تقريباً خلال 2022، بزيادة قدرها 45,6% مقارنة بـ 7,1 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع مجمل الربح خلال 2022 بنسبة 57,2% ليصل إلى 3,8 مليار جنيه مصحوبا بهامش مجمل ربح 36,7%.

وترجع الزيادة الملحوظة في الإيرادات ومجمل الربح بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 7,3 مليار جنيه بزيادة قدرها 45.6% مقابل 2021، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن بالمجموعة.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,3% لتصل إلى 3,9 مليار جنيه مقابل 2,5 مليار جنيه في 2021.



وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 44% لتصل إلى 388,2 مليون جنيه في 2022 مقابل 269.5 في 2021 نتيجة الي ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بشكل عام.

هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي خلال الفترة على أرباح الشركة، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 45,2% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه في 2022 مقابل 1,3 مليار جنيه خلال 2021.



واستمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية، فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 3,8 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ رصيد القروض 5,6 مليار جنيه، وبلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية 0,8 مرة في نهاية عام 2022 وبلغ صافي الدين 1,8 مليار جنيه في عام 2022.

وبلغ صافي الديون إلى صافي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 0,5 مرة خلال عام 2022.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 16,6% لتصل إلي 1,9 مليار جنيه عام 2022.







