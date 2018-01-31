أوراسكوم للتنمية ضمن أكبر 100 شركة في مصر

أسماء السيد:أعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية"، عن اختيارها ضمن أقوى 100 شركة أداءً في البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي ، مع اختيار الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة ضمن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2017. وتم تكريم الشركة ضمن فعاليات "قمة الأفضل" التي إن

أسماء السيد:

أعلنت شركة “أوراسكوم للتنمية”، عن اختيارها ضمن أقوى 100 شركة أداءً في البورصة المصرية للعام الثالث على التوالي ، مع اختيار الدكتورة منال حسين رئيس مجلس إدارة الشركة ضمن قائمة أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2017.

وتم تكريم الشركة ضمن فعاليات “قمة الأفضل” التي إنعقدت تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وشهدت مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتضامن الاجتماعي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور هشام عرفات وزير النقل وخالد البدوي وزير قطاع الأعمال العام وأبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات في مجتمع الأعمال والهيئات الدبلوماسية في مصر

وقامت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار بتكريم الشركات بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء ، بمشاركة الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس القمة والأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى احتفاء كبير ضم أكثر من 800 مدعو يمثلون أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية.

وأعرب السيد أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، عن إعتزازه بتكريم الشركة فى هذا التوقيت ، مشيرا إلى أنها حققت نتائج قوية خلال العام الماضي نتيجة إستثماراتها المتنامية فى مجال الاستثمار السياحي والفندقي.

وأكد أن الشركة ستواصل خططها التوسعية بالسوق المصرية ، فى ظل تطور قدرات الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الدولة ، مؤكدا على أن قمة الأفضل أكدت على مجموعة من الرسائل الإيجابية المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر، والقرارات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة والتى من المتوقع أن تؤسس لمستقبل أفضل، وتنعكس إيجاباً على حجم أعمال الشركات المختلفة فى المستقبل القريب.

وكرمت القمة الدكتورة منال حسين عبدالرازق، رئيسة مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية لوقوعها ضمن قائمة أفضل 50 سيدة تأثيرا فى مصر لعام 2017 ، تقديرا لإنجازاتها في مجال الأعمال المصري وتمكين المرأة.

وقد أسست الدكتورة منال وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارية الخارجية عام 2002 كذلك أسست وحدة تكافؤ الفرص في وزارة المالية عام 2005 بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتعتبر «قمة مصر للأفضل» أول تصنيف مصري للشركات العاملة بالسوق المحلي والسيدات من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إنطلق هذا التصنيف في عام 2015 وتبنته الحكومة، برعاية متواصلة منذ إنطلاق دورته الأولى، وتعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتحسين أداء السوق، وتمثل انعاكساً دقيقاً وإيجابياً لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية ونفذت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية.