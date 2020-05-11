“أوراسكوم للتنمية” تُعيد تشغيل فنادق الجونة وطابا الأيام المقبلة

تعتزم شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” فتح فنادقها تدريجيًا في الجونة بدءًا من 15 مايو الجاري، إستغلالاً لقرار وزير السياحة مؤخرًا بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات أمام السياحة الداخلية.

قالت “أوراسكوم” في بيان حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن جميع فنادق الجونة ستيم فتحها بحلول 21 مايو الجاري، كما قررت فتح أبواب فنادق طابا هايتس إعتبارًا من 21 مايو الجاري أيضًا .

وقال عبد الحميد أبو يوسف العضو المنتدب التنفيذي لشركة “أوراسكوم مصر”، أن شركتهُ كانت قد قامت بإستغلال وقت التعليق المؤقت لتشغيل الفنادق لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها والتى تضمن حرص و إستمرار الفنادق في توفير الإقامة الأمنة للنزلاء والعاملين .

وتوقع زيادة إشغالات الجونة من السوق الداخلية أكثر من المعتاد نطرًا لإغلاق السفر الدولي من وإلي مصر.

وأوضح في البيان الصادر من الشركة اليوم، أن المجموعة قامت بوضع تسهيلات على شروط وأحكام حجز الغرف الفندقية مما ساعد في الحفاظ على مستويات الطلب اللائقة على المدى القصير .

واعتمد مجلس الوزراء، مؤخراً، عدة ضوابط واشتراطات بالنسبة للسياحة الداخلية في خطوة تعطي بعض الأمل للشركات لسد جزء من التكاليف المستمرة عليها، وتتضمن تلك الإجراءات تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق حتى أول يونيو المقبل، ترتفع بعدها إلى 50% كحد أقصى أيضاً.

وتلتزم الفنادق بمعدل تشغيل حده الأقصى 50% من حجم العمالة وحظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة امنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

كما تشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق ، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.