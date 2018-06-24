أوراسكوم للتنمية توافق على القيمة العادلة لمجموعة تمويل

مصطفى طلعتوافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية - مصر، على اعتماد دراسة القيمة العادلة بشأن حقوق المساهمين بمجموعة شركات تمويل، بقيمة 352 مليون جنيه.وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على الدراسة المعدة من قبل مراقب الحسابات على تقرير المستشار

مصطفى طلعت



وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، على اعتماد دراسة القيمة العادلة بشأن حقوق المساهمين بمجموعة شركات تمويل، بقيمة 352 مليون جنيه.



وقالت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة وافق على الدراسة المعدة من قبل مراقب الحسابات على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لتمويل، كما أقر المجلس السير في عملية بيع الأسهم المملوكة للشركة في ضوء المادتين 39، 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



وتضم مجموعة شركات تمويل كلا من شركة تمويل للتأجير التمويلي، وشركة التمويل العقاري، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفرسيز للوساطة التأمينية، ويستعد تحالف ثلاثي تقوده شركة ابتكار للتمويل الاستثماري الاستحواذ على شركات المجموعة.



يشار إلى أن “أوراسكوم للتنمية” حققت أرباحاً بلغت 391.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر 499.4 مليون في 2016، ويبلغ رأسمالها 1.1 مليار جنيه موزعاً على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد.