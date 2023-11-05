«أوراسكوم للتنمية» تقترض 6 مليارات جنيه لتمويل مشروع «أويست»

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن إبرام عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه.

وقالت اوراسكوم للتنمية مصر في بيان لإدارة البورصة، إن القرض المزمع الحصول عليه لصالح شركة أوراسكوم العقارية، إحدي الشركات التابعة لتمويل مشروع أويست بغرب القاهرة .

وتبلغ فترة سداد القرض 10 سنوات، وسيتم استخدامه لإعادة تمويل التسهيل الائتماني الذي سبق وحصلت عله الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

كما سيتم استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء في المراحل التي تم إطلاقها من المشروع .

وقامت شركة “إي إف جي هيرميس”، بدور المستشار المالي الأوحد والمروج الأوحد للصفقة لشركة أوراسكوم العقارية.

كما قام كل من البنك التجاري الدولي، وبنك مصر بدرو المرتبين الرئيسيين للقرض.

وقام مكتب MHR& Partners ، بالاشتراك مع White & case ، بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.