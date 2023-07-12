«أوراسكوم للتنمية» تفتتح 3 فنادق كانت مغلقة فى «طابا»

أعادت شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» افتتاح 3 فنادق تابعة كانت مغلقة بمدينة «طابا» خلال العام الجاري، تزامنًا مع جهود الحكومة المصرية لدعم الحركة السياحية هناك.

وأوضحت مصادر بالشركة أن «أوراسكوم للتنمية مصر» تمتلك 6 فنادق فى مدينة «طابا» بإجمالى 2400 غرفة فندقية، موضحًا أنه يعمل من بينها حاليا 3 فقط، تم افتتاحها بشكل تدريجي، 2 منها بالربع الأول، والثالث فى الربع الثاني.

وكشفت أن الشركة كانت قد قررت فى وقت سابق إغلاق فنادقها التابعة فى مدينة «طابا» نتيجة صعوبة الحركة هناك ووقوع بعض الأحداث المؤثرة، ومن بينها جائحة «كورونا»، ولكن مع بداية العام الجارى قررت إعادة التشغيل.

وأوضحت أن معدلات الإشغال خلال الربع الأول من العام الجارى سجلت نحو %30 مشيرة إلى أن جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع السياحية فى مدينتى «طابا» و«نويبع» من شأنها أن تؤثر إيجابًا على معدلات الإشغال.

ولفتت إلى أن فنادق «طابا» التابعة لـ«أوراسكوم للتنمية» تعتمد على السياحة الخارجية بشكل أكبر، والجزء الأصغر لنظيرتها الداخلية، ورهنت افتتاح باقى الفنادق هناك بحدوث المزيد من تحسن الأوضاع بالمدينة. كانت شركة أوراسكوم للتنمية قد أكدت دعمها جهود مجلس الوزراء بالعمل على دفع الحركة السياحية فى مدينتى طابا ونويبع, مشيدة بتفعيل مطار طابا، وتقديم المزيد من التسهيلات فى الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري، فضلاً عن العمل على حل المشكلات وإزالة التحديات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا القطاع المهم.