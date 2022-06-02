أوراسكوم للتنمية تعين محمد عامر رئيسا تنفيذيا لمدينة الجونة

أعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تعيين محمد عامر رئيسا تنفيذيا لمدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، اعتبارا من 22 مايو الماضى .

وقام مجلس الإدارة بعملية اختيار دقيقة تم من خلالها تقييم العديد من المرشحين، و أسفرت عملية الاختيار عن تعيين عامر نظرًا لخبرته التنفيذية الواسعة في إدارة المؤسسات عبر مناطق جغرافية متعددة وتحقيق نتائج ممتازة، الأمر الذي منح مجلس الإدارة الثقة بأن عامر هو المرشح الأمثل لقيادة مدينة الجونة إلى فصل جديد من رحلتها الأيقونية.

وحصل محمد عامر على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية. و بدأ حياته المهنية مع شركة زيروكس Xerox Corporation في عام 1999، وفي عام 2015 شغل منصبا قياديا كمدير عام إقليمي لمجموعة Xerox Distributor Group XDG)) والتي يوجد مقرها في فلوريدا في الولايات المتحدة، حيث كان مسئولا عن أعمال الإدارة التشغيلية والتوجيه التجاري والتوزيع وأعمال شركاء القنوات في المنطقة التابعة لـ XDG، والتي تضمنت 34 دولة تقع في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. قبل انضمامه إلى أوراسكوم للتنمية، شغل عامر منصب نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لشركة” Xerox” الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكان مسئولاً عن إدارة عمليات المنطقة ونمو الأعمال والربحية وتطوير الإستراتيجية الشاملة وتنفيذها عبر جميع البلدان الـ 85 التي تمثل المنطقة.

من جهته، أعرب عامر عن سعادته الغامرة بمنصبه الجديد الذي يفتح الأبواب إلي العديد من الفرص والتحديات المتعلقة بتطوير مدينة الجونة والارتقاء بالخدمات للزائرين والمقيمين والشركاء، بالإضافة إلى تعزيز دور المدينة في الترويج للسياحة في مصر.

وسلط “عامر” الضوء على أهمية استمرار مدينة الجونة في رؤيتها كوجهة اجتماعية وثقافية نابضة بالحياة من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، فضلاً عن ترسيخ دور المدينة في تحقيق الاستدامة البيئية بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وينضم “عامر” إلى شركة أوراسكوم للتنمية في مرحلة شهدت فيها مدينة الجونة نموًا كبيرا متمثلا في وجود أكثر من 4000 وحدة سكنية و18 فندقًا بسعة إجمالية تتخطى الـ 3000 غرفة فندقية كما يقترب عدد سكان مدينة الجونة الآن من 20000 ساكن، بالإضافة إلى زيادة عدد الزائرين كل عام، مما يشير إلى إمكانات المدينة في المستقبل.

من جانبه، عبر عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بتعيين محمد عامر لمواصلة الرحلة الناجحة في الجونة وتكملة العمل المتميز المقدم من الفريق علي مدار السنوات الماضية وأكد على ثقته بأن الشركة وجدت في “عامر” شخصًا متميزا سيقود فريق مدينة الجونة إلي فصل جديد من النجاح عبر الابتكار والتميز.