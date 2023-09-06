أوراسكوم للتنمية تعين ستيوارت ليفين رئيسًا تنفيذياً لشركة إدارة الفنادق

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية عن تعيين ستيوارت ليفين رئيساً تنفيذياً لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق، التابعة لأوراسكوم للتنمية والمسؤولة عن معظم العمليات الفندقية للمطور العقاري الرائد والمتخصّص في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سيقود ستيورات خطة التحول والتوسع في أعمال الفنادق بشركة أوراسكوم للتنمية، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء والشركاء التجاريين والعاملين والمدن المتكاملة للشركة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، ومونتينيغرو، وسويسرا.

طبيعة التعاقد الجديد

بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضوًا أساسيًا في اللجنة التنفيذية لشركة أوراسكوم للتنمية، تحت قيادة عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

كما سيعمل ستيوارت بشكل وثيق مع يواكيم شميت، المسؤول عن العمليات التشغيلية لمحفظة فنادق شركة أوراسكوم للتنمية والتي تضم 33 فندقًا في ثلاث قارات. أيضاً، سيكون يواكيم شميت مسئولاً عن الافتتاحات الفندقية المستقبلية الجديدة.

وسيشغل يواكيم شميت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق.

خبرات واسعة

يتمتع ستيوارت بخبرة واسعة في مجال الضيافة امتدت إلى عقد من الزمن في العمل مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفندقية، ومنها على وجه الخصوص، منصب نائب الرئيس التجاري لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG) في المملكة المتحدة وإيرلندا، ولديه ايضاً خبرة واسعة في مجال الطيران والرحلات البحرية، بما في ذلك توليه منصب نائب الرئيس بشركة رويال كاريبيان إنترناشونال كروزس.

جذب أفضل الكفاءات

وتعليقاُ، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية: “نرحب بستيوارت لقيادة أعمالنا في قطاع إدارة الفنادق في هذه الفترة الاستثنائية، الامر الذي يؤكد حرصنا على جذب أفضل الكفاءات.

ويتوافق سجل ستيورات الحافل في المجالات التجارية والمبيعات والتسويق مع توجهنا الاستراتيجي، لتعزيز مستوى خدماتنا في تقديم ضيافة متميزة، خاصاً مع دعم القيادة التشغيلية ليواكيم شميت، نثق بأن أعمالنا في قطاع الفنادق مُجهزة لمواصلة التطوير والتقدم والنمو الملحوظ الذي تم تحقيقه.”

خطة لزيادة الأعمال

من جانبه قال ستيوارت ليفين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق: “أفتخر بحجم أعمال وبرؤية واستراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية الفريدة في بناء المدن المتكاملة، حيث تشكل محفظتنا المكونة من 33 فندقًا، وتضم أكثر من 7000 غرفة لاستضافة العملاء في هذه الوجهات الاستثنائية -سواءً في فنادقنا المستقلة المتميزة أو في فنادق العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما في ذلك ذا تشيدي، موفنبيك، راديسون، روتانا، شيراتون وشتيجنبرجر.

وأتطلع إلى التعاون مع قيادتنا وفريقنا وشركائنا لتحويل وتوسيع الأعمال الفندقية لشركة أوراسكوم للتنمية، بما يتماشى مع رحلة أوراسكوم للتنمية لتصبح مطورًا عالمياً متكاملاً ومتميزاً.”

نتائج أعمال قوية

الجدير بالذكر أن نتائج أعمال فنادق أوراسكوم للتنمية أظهرت نموًا قويًا في عام 2023، مع زيادة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 32.5% لتصل إلى 90.3 مليون فرنك سويسري، وزيادة إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 86.2% لتصل إلى 35.0 مليون فرنك سويسري.

وترجع هذه النتائج المتميزة في المقام الأول إلى زيادة متوسط الأسعار اليومية، واستمرار الطلب على الترفيه، وزيادة معدلات الإشغال.

وعلى مر السنين، حصلت فنادق أوراسكوم للتنمية المتميزة والفاخرة على جوائز تقديرية من Condé Nast Traveller، وTripAdvisor، و BBC Travel وغيرها من الأسماء المرموقة في الصناعة.

وفي مصر، تشمل فنادق أوراسكوم للتنمية مجموعة واسعة من الفنادق فئة خمس وأربع وثلاث نجوم وفنادق البوتيك في مدن الجونة على سواحل البحر الأحمر، وطابا هايتس الواقعة بالقرب من جبال سيناء.

نبذة عن مشروعات أوراسكوم للتنمية

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مخزونًا من الأراضي تبلغ مساحته أكثر من 100 مليون متر مربع مع ما يقرب من 40٪ قيد التطوير أو يتم تطويرها لتصبح مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وO West، وطابا هايتس، وبيوم)

وفي دول مجلس التعاون الخليجي (جبل السيفة وهوانا صلالة في عمان، وذا كوف في الإمارات العربية المتحدة)، وفي أوروبا (أندرمات جبال الألب في سويسرا، وخليج لوستيكا في الجبل الأسود، وقرية ويست كاركليز جاردن في المملكة المتحدة).

تضم محفظة الضيافة الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا ومتميزًا، وأكثر من 7000 غرفة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.