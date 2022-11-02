«أوراسكوم للتنمية» تطرح مشروعين جديدين فى الجونة بمخزون 125 مليون دولار

طرحت شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» مشروعين جديدين مؤخرًا بمدينة الجونة التابعة، بمخزون عقارى يبلغ 120 إلى 125 مليون دولار .

قال أحمد أبو العلا، رئيس علاقات المستثمرين لدى «أوراسكوم للتنمية مصر»، إن الشركة انتهت مؤخرًا من طرح مشروعي «Miramar Residence» و «Kamaran» بمدينة الجونة، لافتا إلى أنه تم إتاحة الأول منذ أسبوعين.

وأوضح أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم خلال العام الجارى طرح 5 مشاريع جديدة بمدينة الجونة، متمثلة في «The Nines» و «Pearl» و «Caspian» ويُقدر إجمالى المخزون العقارى الخاص بها بين 80 إلى 85 مليون دولار، بالإضافة إلي «Miramar Residence» و «»Kamaran .

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من بيع مشروعي «Pearl» و«Caspian» بالكامل، بإجمالى مخزون بلغ 14 مليون دولار، موضحًا أن «أوراسكوم للتنمية مصر» لديها القدرة على زيادة أحجام المشاريع التى يتم طرحها وفقًا لدرجة الإقبال .

ويقصد بالمخزون العقارى أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التى يتم طرحها.

أما فيما يتعلق بإشغالات الفنادق فى مدينة الجونة، فقال رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، إنها فى ازدياد مستمر منذ بداية العام الجارى، متوقعًا ارتفاعها خلال الربعين الثالث والأخير من 2022 نتيجة عودة حركة السياحة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال وصلت خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى حوالى %72.

ولفت إلى أن الشركة مستمرة بشكل عام فى تجديدات الفنادق الخاصة بها، ومنتظر الانتهاء من «Steignburger» و « Chedi» و «Ocean View» و «Sheraton Miramar» قبل نهاية العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» تمكنت خلال النصف الأول من العام الجارى من تحقيق أعلى مبيعات عقارية فى تاريخها بقيمة 4.7 مليار جنيه، وذلك وفقًا لنتائج الأعمال المجمعة عن تلك الفترة، والتى أعلنتها الشركة للبورصة المصرية.

وكانت «أوراسكوم للتنمية مصر» قد حققت ارتفاعًا فى صافى ربحيتها خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو %15.3، إذ سجلت 858.3 مليون جنيه، مقابل 744.6 مليون بالفترة نفسها من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 3.8 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة %27.6.

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الانتهاء من بيع «Pearl» و«Caspian» بالكامل بقيمة 14 مليونا

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