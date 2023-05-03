«أوراسكوم للتنمية» تسند أعمالا إنشائية فى «أو ويست» لـ«البحر الأحمر للمقاولات»

كشف تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدينة «أو ويست» غرب القاهرة -التابعة لـ«أوراسكوم للتنمية»، عن إسناد أعمال مقاولات وإنشاءات فى المشروع لصالح «البحر الأحمر للمقاولات» بهدف تسريع وتيرة التنمية.

وأوضح دويدار أن المبيعات المحققة فى «أو ويست» بلغت 17.340 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع بنهاية عام 2019 وحتى نهاية 2022، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على الإسراع من عمليات البناء والتشييد لتسليم الوحدات فى مواعيدها المحددة.

جدير بالذكر أن المبيعات العقارية لمدينة «أو ويست» ارتفعت لتصل إلى 5.7 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة %44.3 مقارنة بعام 2021.

وأكد أن الشركة مستمرة فى خططها لجذب مزيد من الخدمات بالمشروع، على غرار مدرستين بجانب مستشفى، وهناك دراسات أولية لإضافة جامعة خاصة.

وذكر أن الشركة بدأت تسليم أولى الوحدات السكنية ما بين فيلات وشقق سكنية بمرحلتي Whyt وTulwa فى مدينة أو ويست غرب القاهرة، كما تنوى تسليم 1000 وحدة خلال 2023 .

وأفاد بأن الشركة تنوى خلال الربع الأخير من العام الجارى افتتاح المرحلة الأولى من النادى الرياضى بالمشروع على مساحة 39 فدانا، كما بدأت مخاطبة مستثمرين ووكالات تجارية شهيرة للتواجد فى المشروع لتقديم الخدمة للعملاء، وخلال العام القادم سيتم تسليم الوحدات الإدارية.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفى أجرته الشركة لعرض أحدث تطورات أعمال البناء فى مدينة O West.

وفى السياق نفسه، أوضح المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذى لـ«أوراسكوم للتنمية»، إن شركته مهتمة بمواصلة التنمية فى المشروع الواقع على مساحة 1000 فدان، ويقام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن المبيعات تمثل أقل من %50ٌ من المساحة، وبالتالى سيتم التركيز على بيع المتبقى قبل الحديث عن أى توسعات جانبية.

وأكد أن الشركة تنوى التركيز على تنمية الأراضى المملوكة لها فى مناطق البحر الأحمر وغرب القاهرة والفيوم فى مصر، قبل أى خطط أو توجهات للحصول على مزيد من الأراضى فى مناطق عمرانية أخرى.

ولفت الحمامصى إلى أن الشركة تركز على عمليات تصدير العقار خلال الوقت الحالي، للمصريين فى الخارج أو الأجانب ، ولذلك افتتحت مكاتب خارجية للتسويق فى دبى ودول خليجية، وتعتزم كذلك لأول مرة إجراء جولات ترويجية وافتتاح فروع فى كندا وأمريكا لدعم الفكرة التى تتبناها والخاصة بتصدير العقار.