«أوراسكوم للتنمية» تسجل مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه فى عام 2020

أظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع مبيعاتها إلى 5 مليارات جنيه خلال عام 2020، مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 3.9 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بتكاليف بلغت 3.6 مليار جنيه خلال 2019.

وتراجع صافى الربح السنوى المجمع للشركة إلى 532.1 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 678.6 مليون جنيه خلال 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم انخفاض صافى الربح إلى 403.8 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافي ربح قدره 634 مليون جنيه خلال العام السابق.

تسجل مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه فى الربع الأخير

وارتفعت المبيعات العقارية للشركة خلال الربع الأخير من عام 2020 إلى 1.9 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقالت أوراسكوم للتنمية، فى إفصاح سابق للبورصة (23 فبراير الماضى)، إن طفرة المبيعات فى الربع الأخير ترجع إلى انتعاش الطلب بمدينة الجونة ومكادى هايتس.

وارتفعت مبيعات مدينة الجونة إلى 2.4 مليار جنيه، خلال عام 2020، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه، خلال عام 2019، بنسبة نمو 10.6%.

كما ارتفعت مبيعات مكادى هايتش إلى 450.4 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقارنة بنحو 400 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 12.6%.

كما سجل مشروع O WEST طفرة هائلة فى المبيعات بنسبة 46.9% إلى 1.2 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2020.

وبلغ إجمالى المبيعات العقارية للشركة، خلال عام 2020، حوالى 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.9 مليار جنيه خلال 2019، وفقًا لمؤشرات أولية سنوية تخضع حاليًّا للمراجعة النهائية وستعلن فى مارس 2022.

أوراسكوم باعت أرضًا بالجونة بقيمة 105 ملايين جنيه

ووقّعت أوراسكوم للتنمية، فى أغسطس الماضى، عقد بيع قطعة أرض فى منتجع الجونة بقيمة 104.8 مليون جنيه، فى إطار خطتها للاستفادة من الأراضي غير المستغَلة.

وقال العضو المنتدب التنفيذى للشركة إن هذه العملية تتماشى مع إستراتيجية “أوراسكوم للتنمية” فى تحديد استخدامات الأراضي غير المستغَلة.

وحازت مجموعة فنادق الجونة، فى يوليو الماضى، على إشادة منظمة TUV nord الألمانية المتخصصة فى عمليات التحقق من سلامة الخدمات المقدَّمة فى الفنادق.

واستهدفت “أوراسكوم للتنمية” الانتهاء من الأعمال الخاصة لعدد 254 وحدة خلال 2020 فى مشروعات أبو تيج هيل، أنشنت ساندز، Cyan، وسابينا.

ورفعت الشركة، فى وقت سابق، مخصصات البناء والتشييد إلى 1.1 مليار جنيه، وتوقعت أن تنتج عنها إيرادات عقارية تتراوح بين 1.9 و2.1 مليار جنيه خلال 2020.

تراجع أرباح الشركة إلى 357 مليون جنيه فى تسعة أشهر

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 29.7% لتسجل 357.4 مليون جنيه، خلال تسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 501.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 3.26 مليار جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بايرادات بلغت 3.34 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت آخر أرباح سنوية للشركة إلى 705.5 مليون جنيه، خلال العام المنتهى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 500 مليون جنيه فى 2018.

وزادت إيرادات الشركة إلى 4.66 مليار جنيه، خلال العام الماضي، مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018.

وتعتبر “أوراسكوم للتنمية مصر” من كبرى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وتستحوذ الأخيرة على 75% منها.

وتعمل “أوراسكوم للتنمية مصر” فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية بجميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي أراضى بإجمالى مساحة 49.9 مليون متر مربع، و23 فندقًا، بإجمالى 4919 غرفة فى 4 وجهات سياحية.

وتشمل الوجهات الأربع: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

أما الشركة الأم “أوراسكوم للتنمية القابضة” فتنشط فى مشروعات سياحية متكاملة حول العالم، خاصة فى الإمارات، عمان، المغرب، مونتينجرو، سويسرا، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة (الأم) 32 فندقًا بسعة 7082 غرفة، وتمتلك حوالى 101.0 مليون متر مربع من الأراضى، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة.