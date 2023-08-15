«أوراسكوم للتنمية» تسجل ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 62.2% بالنصف الأول

واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2023. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بشركة أوراسكوم للتنمية مصر مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وعلى الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فإن أداء الشركة المالي خلال النصف الأول من عام 2023 يظهر قدرتنا على تحسين أدائنا باستمرار على الرغم من تأثر الشركة بخسائر فروق عملة غير النقدية البالغة 334.6 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023.

كنتيجة مباشرة لقدرتنا المعززة على توسيع نطاق أعمالنا فقد استطاعت الشركة من زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والإهلاك والاستهلاك إضافة الي هوامش الربح والأرباح وايضا تمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها العقارية ورفع الربحية.

النتائج المالية

النصف الأول من عام 2023:

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الأول من 2023 حوالي 6,2 مليار جنيه مصري، بزيادة 62,2% مقارنة بنقس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2023 بنسبة 63,1% ليصل الي 2,1 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 34,6% مقابل هامش مجمل ربح 34,4% خلال النصف الأول من 2022.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما ادي الي تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 4,0 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 53,4% مقارنة بالنصف الأول من 2022، بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 65,1% لتصل إلى 2,3 مليار جنيه مصري بهامش 37,0% مقابل 1,4 مليار جنيه مصري وهامش 36,4% بنهاية النصف الأول من 2022.

وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 451,0 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2023 مقابل خسارة قدرها 120,5 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2022.

وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.

كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 213,7% لتصل إلى 481,2 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2023 (النصف الأول من 2022: 153,4 مليون جنيه مصري) نتيجة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بشكل عام إضافة الي قرض O West.

وتماشياً مع هذا الأداء القوي فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 17,2% ليصل الي 1,0 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2023 (النصف الأول من 2022: 858,3 مليون جنيه مصري).

الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 48,9% تقريبًا من 978,8 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022 إلى 1,5 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023.

وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4,1 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من عام 2023. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول 2023. كما بلغ صافي الدين 3,9 مليار جنيه مصري.

وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

الربع الثاني من 2023:

أظهرت نتائج الربع الثاني من 2023 نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية وصافي الربح، مدفوعة بالنمو القوي في قطاعي العقارات والفنادق بالشركة.

فقد ارتفعت اجمالي الإيرادات بنسبة 71,7% لتصل إلى 3,2 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2023 مقابل 1,9 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2022.

بينما ارتفع مجمل الربح بنسبة 65,6% ليصل إلى 1,0 مليار جنيه مصري بهامش مجمل ربح قدره 32,3%. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 68,7% لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2023 بهامش 34,8%.

وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 57,7% ليصل الي 622,1 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 394,6 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2022.

قطاع عقارات المجموعة: بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 7,5 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 59,9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي اعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة

نجحت الشركة في تحقيق 4,7 مليار جنية مصري خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 78,1٪ مقابل 2,7 مليار جنية مصري خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبذلك فقد بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 7,5 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 59,9٪ عن النصف الأول من عام 2022، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

والجدير بالذكر ان الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، استمرت عملياتنا في النمو منذ بداية عام 2023، فقد نجحت الشركة في تحقيق أعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة، حيث قمنا بتسريع وتيرة المبيعات واستهداف قواعد عملاء جدد.

ويعزز الأداء القوى والإيجابي في الربع الثاني من مكانتنا القوية في القطاع. فقد استمرت المبيعات العقارية في التقدم خلال الربع الثاني من 2023 مع زيادة الطلب على منازل O West، مدعوما بزخم على الوحدات العقارية في الجونة ومكادي هايتس.

واحتلت O West المرتبة الأولي في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة (47,5% من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (38,5% من المبيعات)، ثم اخيرا مكادي هايتس بنسبة (14% من المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 82,1%، وفي O West بنسبة 43,8% واخيرا مكادي هايتس بنسبة 19,0% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال النصف الأول من عام 2023.

واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 53,4% لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023 (النصف الأول من عام 2022: 2,6 مليار جنيه مصري).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 51,9% لتصل إلى1,7 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023.

بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 45,7% لتصل الي 4,1 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من 2023.

وارتفعت ايضا الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2027 بنسبة 30,0% لتصل إلى 18,2 مليار جنيه مصري مقابل 14,0 مليار جنية مصري.

وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 36,5% لتصل إلى 25,4 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2023.

قطاع فنادق المجموعة: قفزة نوعية في قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118,2% لتصل إلى 1,4 مليار جنيه مصري

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم.

يعكس أداء الربع الثاني من عام 2023 التأثير الإيجابي لعودة حركة السياحة الوافدة الي مصر.

فقد أظهرت فنادقنا نموًا قويًا، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة الي زيادة الطلب على السياحة الترفيه مع زيادة نسبة الإشغال في فنادق المجموعة.

فقد شهد قطاع الفنادق تفوقًا في جميع المؤشرات مما يبرز جاذبية علاماتنا التجارية، والتزام وشغف موظفينا، والرغبة المتزايدة في السفر من جانب ضيوفنا.

فقد ارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 117,0٪ لتصل إلى 808,7 مليون جنيه مصري (الربع الثاني من 2022: 372,6 مليون جنيه مصري).

مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 414,5 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 157,1٪ (الربع الثاني 2022: 161,2 مليون جنيه مصري).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 197,6٪ إلى 4,352 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 118,4 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2022.

بينما ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 118,2٪ إلى 1,4 مليار جنيه مصري (النصف الأول من عام 2022: 633,2 مليون جنيه مصري).

كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية أيضًا بنسبة 182,1٪ ليصل إلى 746,4 مليون جنيه مصري في النصف الأول 2023 (النصف الأول 2022: 264.6 مليون جنيه مصري).

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 210,5٪ لتصل إلى 579,1 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2023 (النصف الأول من عام 2022: 186,5 مليون جنيه مصري) نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40,4% إلى 808,3 مليون جنيه مصري

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة للربع الثاني علي التوالي في نتائج أعمال الشركة واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة.

فقد استمر قطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات او هوامش الربح مستندا إلى إعادة الهيكلة الناجحة.

فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2023 بنسبة 47,6% لتصل إلى 442,5 مليون جنيه مصري (الربع الثاني من 2022: 299,7 مليون جنيه مصري).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 207,9% لتصل إلى 135,8 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من 2023 مقابل 44,1 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2022.

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 40,4% لتصل إلى 808,3 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2023 (النصف الأول من 2022: 575,8 مليون جنيه مصري).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 97,7% لتصل إلى 241,6 مليون جنيه مصري مقابل 122,2 مليون جنيه مصري خلال النصف الثاني من عام 2022.