«أوراسكوم للتنمية» تسجل أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 7.3 مليار جنيه

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة أوراسكوم للتنمية مصر تسجيل أعلى مبيعات عقارية في تاريخ الشركة، بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر، بزيادة 17% على الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وكشفت نتائج أوراسكوم للتنمية المجمعة المرسلة للبورصة الإثنين ارتفاع إيراداتها إلى 6.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، بزيادة 36.3% على الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى الربح بنسبة 26.15 % إلى 1.5 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، بفضل خطة الشركة في تنويع مصادر إيراداتها، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم.

أوراسكوم للتنمية: ارتفاع إيرادات الربع الثالث منفردًا بنسبة 50%

عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»

وأظهرت نتائج الربع الثالث منفردًا ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 50% إلى 2.9 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنسبة 43.4% ليصل إلى 672.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2022.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تسجيل الشركة مبيعات عقارية بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 16.9٪ عن الفترة المقارنة من 2021.

وسجلت الشركة مبيعات بقمية 2.7 مليار جنية خلال الربع الثاني منفردا من عام 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 1.9 مليار جنية خلال الربع الثاني من عام 2021،بزيادة قدرها 39.4٪.

سوديك تعرض الاستحواذ على أوراسكوم العقارية بقيمة مبدئية 2.4 مليار جنيه

وأفصحت أوراسكوم للتنمية مصر في أكتوبر الماضى عن تلقيها طلبًا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للاستحواذ شركتها التابعة “أوراسكوم العقارية” المالكة لمشروع O West العقاري.

ووافقت مجلس إدارة أوراسكوم بجلسته 24 أكتوبر الماضى على منح الإذن لسوديك للشروع في اجراءات الفحص النافي الجهالة بشكل حصري عليها دون مزاحمة من أحد.

ويبلغ سعر العرض المبدئي 2.4 مليار جنيه تقريبًا، ومن المقرر أن يتحدد السعر النهائي في ضوء النتائج التى ستفسر عنها أعمال الفحص النافي للجهالة والتى تشمل الموقف المالى والقانوني والضريبي وغيرها.

وقالت سوديك المملوكة للدار الإماراتية إن هذا العرض يأتي في إطار استراتيجيتها للتوسع في سوق العقارات المصري وزيادة قاعدة العملاء .

أوراسكوم تعين المجموعة المالية هيرميس مستشارًا ماليًا لتقييم عرض سوديك

وفوضت أوراسكوم للتنمية مجلس الإدارة في التفاوض مع سوديك مع تفويض المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي لتقييم العرض، وفقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وتستحوذ أوراسكوم للتنمية مصر على 70% من إجمالي رأس مال شركة أوراسكوم العقارية (محل الاستحواذ)، وفقا لإفصاح موازى مرسل للبورصة 25 أكتوبر الجاري.

أما شركة سوديك مقدمة العرض فهي شركة تابعة لشركتي الدار الإماراتية وأبو ظبي القابضة بنسبة 85.5% بعد صفقة استحواذ نفذت في ديسمبر الماضى بقيمة 6.1 مليار جنيه.

يشار إلى أن العرض المقدم يخضغ لاستيفاء عدة شروط، بما في ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافي للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات أوراسكوم للتنمية إضافة إلى موافقة جميع الجهات الحكومية المختصة.

أوراسكوم العقارية إحدى شركات رجل الأعمال سميح ساويرس

سميح ساويرس

وتعتبر “أوراسكوم للتنمية مصر” المالكة لشركة أوراسكوم العقارية (محل الاستحواذ) إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وتستحوذ الأخيرة على 75% منها.

وتعمل أوراسكوم فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. (يشغل عمر الحمامصى ،منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب)

وتمتلك في الوقت الحالي محفظة أراض تصل مساحتها إلى 50.2 مليون متر مربع، و23 فندقًا، بإجمالى 4919 غرفة فى 4 وجهات سياحية.

وتشمل الوجهات الأربع: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

أما الشركة الأم “أوراسكوم للتنمية القابضة” فتنشط فى مشروعات سياحية متكاملة حول العالم، خاصة فى الإمارات، عمان، المغرب، مونتينجرو، سويسرا، والمملكة المتحدة.

وتدير المجموعة (الأم) 32 فندقًا بسعة 7082 غرفة، وتمتلك حوالى 101.0 مليون متر مربع من الأراضى، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة.