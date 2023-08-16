«أوراسكوم للتنمية» تستهدف 1.8 مليار جنيه من Apartments Core بنهاية 2023

تستهدف شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» مبيعات جديدة من مشروع Apartments Core بداخل مدينة o west بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال الشهور المتبقية من العام الجارى.

كشف مصدر أن الشركة أطلقت المشروع بنهاية النصف الأول من العام الجارى فى مدينة «o west» غرب القاهرة، بإجمالى مخزون عقارى قيمته حوالى 3.8 مليار جنيه تم طرح نحو 2 مليار جنيه منه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك مخططات لطرح مشروعات أخرى فى «o west» خلال الشهور المتبقية من العام .

ولفت إلى أنه تم البدء فعليًا فى تسليم حوالى 444 فيلا فى مشروع على أن يعقبها حوالى 710 وحدات خلال النصف الثانى من العام، فضلا عن بناء 1015 شقة سكنية، و236 تاون هاوس.

ورجح أن يتم افتتاح نادى «o west» جزئيًا خلال الربع الرابع من العام الجارى أو بداية 2024.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات «o west» العقارية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه، بنمو %48 على أساس سنوي، وأرجعت «أوراسكوم للتنمية مصر» هذا الأداء لزيادة متوسط سعر بيع المتر بنسبة %43.8 إلى 52.5 ألف جنيه .

وعلى صعيد مبيعات «أوراسكوم للتنمية مصر» العقارية ككل خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضحت الشركة أنها ارتفعت إلى 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها %59.9 على أساس سنوي، واعتبرتها الأعلى فى تاريخها.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فقد احتلت مبيعات «o west» المرتبة الأولى فى المبيعات العقارية الجديدة خلال النصف الأول من العام بحصة %47.5 تلاها «الجونة» بنسبة %38.5 ثم «مكادى هايتس» بواقع %14.

واستمرت الشركة فى زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات، فقد ارتفع فى الجونة %82.1 ومكادى هايتس %19.