«أوراسكوم للتنمية» تدعم جهود مجلس الوزراء بدفع حركة السياحة في مدينة طابا

تعرب شركة أوراسكوم للتنمية عن دعمها لجهود مجلس الوزراء بضرورة العمل على دفع الحركة السياحية في مدينتي طابا ونويبع، وتشيد بجهود الحكومة المصرية في تفعيل مطار طابا، وتقديم المزيد من التسهيلات في الإجراءات، فيما يتعلق بالمنفذ البري، فضلاً عن العمل على حل المشكلات وإزالة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع المهم.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية -في بيان للشركة- إن جهود الحكومة تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأهل المنطقة الواعدة التي تتمتع بطبيعة متميزة تجتذب أنواعًا متعددة من السياح، ما سيؤدي إلى فتح أفاق جديدة للسياحة المصرية، بما ينعكس إيجابياً على دفع عجلة التنمية الشاملة في سيناء.

وأضاف تحرص شركة أوراسكوم للتنمية على المشاركة في جهود الحكومة لدعم وتنشيط السياحة، من خلال مشروعاتها المتعددة، ومنها مدينة طابا هايتس، التي تعد من الوجهات السياحية المتميزة في المنطقة.

جدير بالذكر، أن مدينة طابا هايتس تعتبر وجهة غنية بالجمال الطبيعي والثقافي، وتضم 2349 غرفة فندقية على أعلى مستوي، وتقع بين ساحل البحر الأحمر وجبال سيناء المهيبة، حيث تُقَرِب طابا هايتس السياح من الطبيعة وتقدم لهم تجربة ثقافية وتاريخية مميزة. وتعد الأنشطة المختلفة والرياضات المائية جزءًا من المميزات المتوفرة للسياح، حيث يمكن للسياح أيضًا زيارة العديد من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو بسهولة لوجودها في نفس المنطقة.