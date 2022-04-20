«أوراسكوم للتنمية» تخطط لـ 3 مشاريع جديدة بالجونة خلال 2022 

قال عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»، انها تعتزم طرح 3 مشاريع جديدة بالجونة خلال العام الجارى، ما بين العقارى والفندقى.

وأضاف أن «أوراسكوم للتنمية مصر» تعتزم افتتاح فندق «تشادى بيل فيو» بالجونة خلال العام بسعة أكثر من 86 غرفة، فيما طرحت بالفعل مشروع “إنشنت هيل” العقارى وتُخطط لطرح آخر جديد الفترة القليلة المقبلة.

ولفت الحمامصى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تواصل خلال العام الجارى تسريع وتيرة المبيعات سواء على صعيد مشاريع الجونة أو مشروع «O West» بالقاهرة.

وعلى جانب آخر، قال إن «أوراسكوم للتنمية مصر» تواصل خلال العام الجارى تطوير 5 فنادق تابعة بمدينة الجونة على رأسها «شتيجنبرجير» و«شيراتون ميرامار» ومن المتوقع أن تتم التجديدات على مرحلتين خلال العام الجارى، والجزء المتبقى خلال 2023.

ولفت الحمامصى إلى أن عملية التطوير تشمل أيضا فندق «ريحانا إن» وفندق «أوشن فيو» و«موفينبيك»، موضحًا أن «أوراسكوم للتنمية» متفائلة بوضع القطاع السياحى فى مصر خلال العام الجارى، خاصة إن هدأت الأحداث على الصعيد الخارجى.

وقال إن القطاع العقارى كان قد حقق مبيعات بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال العام الماضى ما بين “الجونة” و«O West» و«مكادى هايتس»، موضحًا أن الشركة تستهدف الحفاظ على هذا المستوى بنهاية العام.

وعلى صعيد مشروع «O West»، قال إن الشركة طرحت وحدات «club residence» كمرحلة جديدة بالمشروع خلال العام الماضى وتخطط لطرح وحدات جديدة منه خلال العام الحالى أيضًا.

وأضاف أن الشركة تواصل المناقشات مع مجموعة من الكيانات المتخصصة على الصعيدين المحلى والخارجى للشراكة فى إدارة نادى «O West Club»، فيما تواصل خطتها لإنشاء منطقة لريادة الأعمال بالمشروع.

وكشف عمر الحمامصى أن الشركة افتتحت مؤخرًا أول مكتب للمبيعات العالمية بمدينة دبى، فى ظل وجود اهتمام كبير خارجى على العقار المصرى.

وفيما يتعلق بتأثيرات الأحداث الأخيرة على أداء الشركة، قال إنها تأثرت فى جانب التكلفة عقب انخفاض الجنيه مؤخرا، ما دفعها لرفع أسعارها بواقع %10 لمشروع «O West».

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية على أداء القطاع الفندقى، قال إن التأثيرات محدودة، خاصة أن الشركة تستقبل نحو %3 فقط من الزوار الروس والأوكران.

وقال إن معدلات الإشغال الحالية لفنادق المجموعة تتراوح بين 60 إلى %70، مقارنة بنحو %45 كمتوسط خلال العام الماضى، موضحًا أن السياحة الداخلية أصبحت تُمثل حوالى %40 من حجم الإشغال الإجمالى لدى الشركة.

ولفت الحمامصى إلى أن «أوراسكوم» لا تزال منفتحة على الشراكات الخارجية بمدينة الجونة بشكل نوعى، موضحًا أن الكيان الأم كان قد عقد مؤخرًا شراكة مع «vail resorts» العالمية واستحوذت خلالها الأخيرة على حوالى %55 من الشركة التى تتولى إدارة «سكيب التزحلق» الخاص بالشركة القابضة فى سويسرا.