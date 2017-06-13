أوراسكوم للتنمية تخطط لإضافة 500 غرفة لفنادقها في 2018

خالد بدر الدين:



أعلن الملياردير المصري سميح ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية التابعة إن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الفندقية بحوالى 500 غرفة بحلول صيف عام 2018 إضافة إلى حوالى 8 آلاف غرفة موجودة حاليا في سبع دول.





وأوضح خالد بشارة في مقابلة مع رويترز أن أوراسكوم للتنمية التي تملك 35 فندقا تعمل على “زيادة الغرف الفندقية في عمان ما بين 120 و150 غرفة بجانب بناء فندق في الجبل الأسود وآخر في سويسرا، وأنه بحلول صيف 2018 سنكون انتهينا من الفنادق الجديدة وزيادة الطاقة الفندقية في عمان لنضيف إجمالي 500 غرفة جديدة”.





ورفض خالد بشارة الخوض في التفاصيل المالية الخاصة بزيادة الطاقة الفندقية لكنه قال إن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية- التي مقرها سويسرا ويتمثل نشاطها في الاستثمار بالمجال العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات والتمويل العقاري – “سيكون لها أنشطة فندقية في المغرب وإنجلترا خلال العامين المقبلين”.





وقال بشارة إن أوراسكوم “تجدد فنادقها في الجونة بمصر على أن تنتهي من تلك العملية نهاية هذا العام و نستثمر في مصر من خلال الحفاظ على أصولنا القائمة لكن الفنادق الجديدة نبنيها في الخارج كما نعمل على فتح أسواق جديدة لفنادقنا في مصر من خلال جذب السياحة من أوكرانيا وشرق أوروبا عبر رحلات طيران مباشرة حيث أن قطاع السياحة في مصر بدأ يتعافي لكنه بعيد جدا عن 2010 على صعيد الأسعار وأعداد السائحين”.





وأضاف بشارة لرويترز أن أوراسكوم للتنمية تأمل في أن يكون “موسم الشتاء المقبل أفضل في حالة عدم وجود أي أحداث سلبية”.





وقال إن الشركة التي تملك محفظة أراض داخل مصر وخارجها وحجمها حوالى 100.3 مليون متر مربع “لم تقم بتنمية إلا 20 % فقط منها حتى الآن ولذا نتوقع نموا كبيرا في أداء الشركة ومشروعاتها خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن 50 % من حجم المحفظة داخل مصر والباقي في سلطنة عمان ورأس الخيمة والجبل الأسود وسويسرا والمغرب وإنجلترا المحفظة متنوعة لضمان حدوث توازن في حالة وجود تراجع أو أحداث سياسية في أي دولة”.