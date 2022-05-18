«أوراسكوم للتنمية» تحقق 1.9 مليار جنيه إيرادات و463.7 مليون صافي ربح خلال الربع الأول

بدأت أوراسكوم للتنمية مصر عام 2022 بنتائج تشغيلية ومالية قوية مدفوعة بالزيادة الملحوظة في أداء قطاع العقارات بالشركة بالإضافة الي تحسن أداء الأعمال في قطاعي الفنادق وإدارة المدن.

قالت “أوراسكوم للتنمية”، في بيان مفصل وصل “المال” أن نتائج الاعمال خلال الفترة المذكورة قد جاء على الرغم من التأثير السلبي للصراع الروسي / الأوكراني والذي أدي لظهور ضغوط تضخمية عالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. مما انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الجنيه أمام العملات الاجنبية.

النتائج المالية الربع الاول من عام 2022

بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية الربع الأول من 2022 حوالي 1,9 مليار جنيه ، بزيادة 32,3٪ مقارنة بـ 1,46 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021. كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية الربع الأول من 2022 بنسبة 18,5% ليصل الي 681,1 مليون جنيه وهامش مجمل ربح 35,3% مقارنة ب 574,9 مليون جنيه خلال الربع الاول من عام 2021.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1,4 مليار جنية بزيادة قدرها 18,1% مقارنة بالربع الأول من عام 2021 بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 22,0٪ لتصل إلى 721,1 مليون جنيه وهامش 37,3% مقابل 590,9 مليون جنيه وهامش 40,5% في الربع الاول من عام 2021.

وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 108,2 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2022 مقابل ارباح قدرها 82,4 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه ال مقابل العملات الأجنبية. وقد ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 7,3٪ لتصل إلى 75,2 مليون جنيه في الربع الأول 2022 (الربع الأول 2021: 70,1 مليون جنيه ) بسبب زيادة أسعار الفائدة في مصر خلال مارس 2022.

هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي على ارباح الشركة، حيث بلغ صافي الربح 463,7 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 بزيادة قدرها 5,7% مقابل 438,5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021

الجدير بالذكر أن صافي الربح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة (والذي يشمل خسائر أو ارباح العملات الأجنبية إلى جانب أي معاملات غير تشغيلية) قد ارتفع بنسبة 60,6٪ تقريبًا من 356,0 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 إلى 571,9 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

استمرت الشركة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 3,2 مليار جنية خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 4,1% عن الرصيد النقدي في عام 2021.

كما بلغ رصيد القروض 3,8 مليار جنيه في الربع الأول 2022 (2021: 3,4 مليار جنيه ) وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه ال مقابل العملات الأجنبية. وعلي الجانب الأخر، بلغت التدفقات النقدية 224,2 مليون جنية خلال الربع الاول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 396,3 مليون جنيه ).

قطاع عقارات المجموعة

نجحت الشركة في الحفاظ علي مستوي المبيعات العقارية، فقد حققت مبيعات عقارية بقيمة 2,0 مليار جنيه في الربع الأول من 2022، تقريبًا نفس قيمة المبيعات العقارية المحققة خلال العام الماضي.

وتعتبر O West أكبر مساهم في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة (%50 من المبيعات)، تليها الجونة بنسبة (43٪ من المبيعات)، ثم مكادي هايتس بنسبة (7% من المبيعات).

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 27,1%، وفي O West بنسبة 21,6% واخيرا مكادي هايتس بنسبة 17,7% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول من عام 2021. وقد ارتفعت الإيرادات العقارات بنسبة 18,1٪ لتصل إلى 1,4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 (الربع الأول من2021: 1,2 مليار جنيه ).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 0,6٪ لتصل إلى 595,2 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 (الربع الأول من2021: 591,6 مليون جنية ).

وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 32,9% لتصل إلى 12,7 مليار جنيه.

وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 34,2% لتصل إلى 17,2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 27,6% لتصل الي 1.4 مليار جنية الربع الأول من2021: 1,1 مليار جنيه ).

قطاع فنادق المجموعة

بداية جيدة لقطاع الفنادق بالشركة، حيث سجل نموًا ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من انتشار متحور Omicron خلال أول شهرين من 2022 ثم تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي أثر بالسلب على السياحة بصفة عامة.

بالرغم من ذلك تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 173,7٪ من 95,2 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 260,6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

كما بلغت اجمالي الأرباح التشغيلية 103,4 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 42,2 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2021 نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية.

كما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية الي 68,1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 مقابل 10,0 مليون جنيه خسارة خلال الربع الأول من عام 2021.

قطاع إدارة المدن

بداية قوية لقطاع إدارة المدن بالمجموعة في الربع الأول من عام 2022. فقد واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته في نتائج أعمال الشركة بشكل إيجابي واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة.

فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 50,5٪ لتصل إلى 276,1 مليون جنيه الربع الأول 2021: 183,5 مليون جنيه ).

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 128,4٪ لتصل إلى 78,1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 مقابل 34,2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021.

ويرجع السبب في الزيادة الملحوظة في الإيرادات الي زيادة حجم الفاعليات والاحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع التشغيلي بالإضافة الي نجاح عمليات إعادة الهيكلة للقطاع مما أدى إلى تحسين جودة وربحية خدماتنا المقدمة.

الجونة البحر الأحمر:

بلغت صافي المبيعات العقارية بالجونة 861,8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022 (الربع الأول 2021: 1,0 مليار جنيه ). وتمكنت الشركة أيضًا خلال الربع الأول من 2022 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 27,1٪ لتصل إلى 77,335 جنيهًا ا للمتر المربع (الربع الأول 2021: 60,856 جنيهًا ا للمتر المربع). وخلال الفترة المذكورة، تم إضافة مخزونًا عقاري جديدًا بقيمة 25,9 مليون دولار في مشروع “Shedwan” و “Cyan ” .

في الربع الثاني من عام 2022، تم إطلاق مشروع عقاري جديد “The Nines” يطل على ملعب انشنت ساندز للجولف بأجمالي مخزون حوالي 60 مليون دولار .

وتستهدف الشركة حالياً الانتهاء من الاعمال الخاصة لعدد 285 وحدة خلال هذا العام من مشروعات أنشنت ساندز، Cyan لتسليم الوحدات في الوقت المحدد. وقد تم تسليم 58 وحدة للعملاء في الربع الأول من عام 2022.

واصلت الإيرادات العقارية اتجاهها التصاعدي وارتفعت بنسبة 7,9٪ لتصل إلى 764,1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 707,9 مليون جنيه ).

واصلت فنادق الجونة الحفاظ على أدائها التصاعدي الناجح منذ الربع الرابع من عام 2021 واستفادت من مكانتها الريادية في السوق وعلاقاتها القوية مع شركات السياحة الأوروبية الرائدة.

ارتفعت الإيرادات بفنادق الجونة بنسبة 177,8٪ لتصل إلى 251,7 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 90,6 مليون جنيه ). وقد أدى التنفيذ الفوري لتوفير التكاليف وتدابير الحفاظ على السيولة إلى تحقيق مجمل أرباح تشغيلية تصل الي 110,0 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بزيادة قدرها 11,3 مرة (الربع الأول 2021: 9,7 مليون جنيه ).

استمرت فنادقنا في الاستفادة من زيادة الطلب على السفر وقد نتج عن استمرار عودة السياح إلى فنادق الشركة، زيادة في الحجوزات المحلية، بالإضافة الي زيادة في اعداد السياح الأجانب القادمين إلى فنادقنا.

ارتفع معدل الإشغال في الربع الأول من عام 2022 إلى 61٪ (الربع الأول 2021: 26٪) بمتوسط ​​سعر للغرفة بلغ 1,313 جنيهًا في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 1,157 جنيهًا ).

وعلي الجانب الاخر فقد مثل الأجانب 54% من إجمالي نسبة الإشغال في الجونة خلال الربع الأول من عام 2022. علي الجانب الاّخر، تواصل المجموعة إحلال وتحويل فندق Bellevue الي فندق Chedi بإجمالي 86 غرفة. ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد في النصف الثاني من 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة حالياً في تنفيذ بعض اعمال التجديد في بعض فنادق الجونة في الربع الثاني من عام 2022. واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، فارتفعت الإيرادات بنسبة 51,1٪ لتصل إلى 268,5 مليون جنيه خلال الربع الأول 2022 (الربع الأول 2021: 177,7 مليون جنيه ).

وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات الجونة بنسبة 31,6٪ لتصل إلى 1,3 مليار جنيه في الربع الأول 2022 (الربع الأول 2021: 976,2 مليون جنيه ).

مشروع (O West):

وفي O West، واصل المشروع تأكيد مكانته الرائدة في غرب القاهرة، فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل الي 1,0 مليار جنيه خلال الربع الأول 2022 بزيادة قدرها 31,1٪ مقابل 774,4 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك تصل اجمالي مبيعات مشروع O West منذ اطلاقه الي 12,6 مليار جنية .

وقد تمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 21,6٪ ليصل إلى 34,753 جنيهًا ا للمتر مربع (الربع الأول 2021: 28,589 متر مربع). كما ارتفع متوسط سعر بيع المتر المربع بنسبة 13,4٪ منذ بداية العام مقابل 30,651 جنيهًا للمتر المربع في العام المالي 2021. وتستمر الشركة في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 وحدة.

وقد تم البدء في بناء 864 شقة. ارتفعت إجمالي الإيرادات لشركة O West بنسبة 29,9٪ لتصل إلى 1,7 مليار جنيه (2020: 1,3 مليار جنيه ). بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حجر الأساس لبناء O West Club ومن المتوقع البدء في اعمال البناء خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع افتتاح النادي جزئيًا بحلول الربع الثالث من عام 2023.

منذ بداية العام قامت الشركة بزيادة رسوم عضوية O West Club بنسبة 22,2٪ لتصل إلى 220 ألف جنيه مع إضافة 152 عضوية جديدة خلال الربع الأول من عام 2022. وبذلك يصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 2,476 عضوية، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للدخل المتكرر.

وقد تم استضافة العديد من الأحداث في المشروع مما أتاح لأصحاب المنازل والعملاء المستقبلين الجدد فرصة لمشاهدة عمليات تطوير البناء. وعلي الجانب الأخر فقد ارتفعت إجمالي الإيرادات العقارية لشركة O West بنسبة 48,6٪ لتصل إلى 535,5 مليون جنيه (الربع الأول 2021: 360,2 مليون جنيه (.

مكادي هايتس البحر الأحمر:

بلغ صافي المبيعات العقارية 147,3 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 314,1 مليون جنيه ). وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17,7٪ لتصل إلى 33,336 جنيهًا ا للمتر المربع خلال الربع الأول من عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد أعمال بناء المرحلة الثانية من المشروع تقدم ملحوظاً ومن المتوقع الانتهاء من عمليات البناء لتسليم 248 وحدة في خلال يوليو 2022. وقد بلغت الإيرادات العقارية 97,4 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 109,6 مليون جنيه ) ومع تسريع وتيرة أعمال البناء، من المتوقع زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة.

كما ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الوجهات بنسبة 5,8٪ لتصل إلى 5,5 مليون جنيه (الربع الأول 2021: 5,2 مليون جنيه ). وبلغ إجمالي الإيرادات من وجهة مكادي هايتس 102,9 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022.

طابا هايتس، سيناء:

لا تزال طابا هايتس متأثرة بشكل كبير وتعتبر الوجهة الأكثر تحدياً للمجموعة. وقد أدت إجراءات خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف، مع وجود فندق واحد فقط من الست فنادق قيد التشغيل، مدعومة بزيادة من الشركات المحلية والإقليمية إلى زيادة الإيرادات وانخفاض الخسائر التشغيلية.

ونظرًا لكونها وجهة تعتمد بشكل كبير على طائرات الشارتر القادمة من أوروبا الشرقية، فقد أوقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا فرص عودة أعمال منظمي الرحلات السياحية. والجدير بالذكر فقد تم استئناف الرحلات الجوية القادمة من بولندا مؤخرًا إلى مطار طابا في الربع الثاني من مما يبشر 2022 بأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال استراتيجية الشركة على المدي القصير تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية والمتوقعة مع المنظمين المحليين بالإضافة إلى منظمي الرحلات والأوروبيين لضمان تدفق ثابت للرحلات إلى الفنادق. وستواصل الشركة في خفض معدل الانفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف وتعود السياحة والسائحون. ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 229,6٪ لتصل إلى 8,9 مليون جنيه .

كما بلغت اجمالي الخسائر التشغيلية 6,5 مليون جنيه في الربع الأول من 2022 مقابل اجمالي خسائر تشغيلية حوالي 7,6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021. بلغت معدلات الإشغال 10٪ في الربع الأول من عام 2022 (الربع الأول 2021: 4٪). وقد ارتفع إجمالي الإيرادات من مرتفعات طابا بنسبة 227,3٪ إلى 10,8 مليون جنيه (الربع الأول 2021: 3,3 مليون جنيه).

تحديثات الأعمال في 2022:

بدأت السنة المالية 2022 بتحديات واضطرابات اقتصادية صعبة على الصعيد العالمي والمحلي بسبب الصراع الروسي والأوكراني. ومع اشتداد حالة عدم اليقين وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

وقد دفعت التداعيات الاقتصادية العالمية لهذا الصراع البنك المركزي ال إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة. كما خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة 14% تقريبا.

لا يزال الوضع الاقتصادي شديد التقلب، والتوقعات عرضة لحالة عدم يقين. ويأتي على رأس تلك التقلبات الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي. تراقب شركة ODE تطورات السوق عن كثب.

على الرغم من حالات عدم اليقين الحالية، لا يوجد مؤشر على حدوث اضطراب كبير في أعمال المجموعة ولا توجد مؤشرات على وجود تأثير مادي على أدائها التشغيلي المستقبلي. على الإطلاق، وبناءً عليه، قررت المجموعة الامتناع في الوقت الحالي عن تقديم التوجيهات لعام 2022.

الجدير بالذكر أن الين لا يزالون يمثلون أكثر من 46٪ من اجمالي نسبة الأشغال في فنادق الجونة.

ونعتمد بشكل كبير على أسواق أوروبا الغربية، وخاصة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا، باعتبارها أسواقنا الرئيسية للسياحة الأجنبية.

ولا تزال الإدارة واثقة من قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال العقارات والضيافة في مصر، على الصعيدين التشغيلي والمالي، مما يؤكد على المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية مما يعزز موقف الشركة ضد أي تحديات غير متوقعة في السوق.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية لهذا العام ما يلي:

قطاع فنادق المجموعة: من المتوقع أن يزداد الطلب من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية والتي تغذي وتعتبر من العملاء الدائمين في الجونة. علاوة على ذلك، سنواصل حملتنا بقوة في السوق المحلية لموازنة عدم اليقين بشأن نمط الطلب المرتبط بالوباء على الصعيد الدولي.

بالإضافة إلى ذلك نخطط لبدء بعض عمليات التجديد عبر بعض فنادقنا في الجونة خلال 2022 لجذب عملاء يستطيعون دفع سعر غرف اعلي سَعَراً. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل مراقبة حماية الرصيد النقدي لفنادقنا ومراقبة تكاليفه عن كثب.

قطاع عقارات المجموعة: ستواصل الشركة تسريع وتيرة البناء العقاري والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها وأحيانًا تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع والتخفيف من أي تأثير تضخمي على التكلفة الإنشائية.

وستستمر الشركة في زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات، لامتصاص أي زيادة متوقعة في أسعار البناء مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير اعلي قيمة لمدخرات المشتريات. وسوف نركز أيضا على تعظيم وزيادة التعاون في البيع بين الممتلكات والوجهات.