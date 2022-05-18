«أوراسكوم للتنمية» تحقق مبيعات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه بالربع الأول من 2022

كشفت النتائج المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية، عن تحقيق المجموعة مبيعات عقارية تقدر بقيمة 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو تقريباً نفس قيمة المبيعات العقارية المحققة خلال العام الماضي.

وأوضحت القوائم المالية ارتفاع إيرادات قطاع العقارات في الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 1.4 مليار جنيه، مسجلة نسبة نمو قدرها 18.1%، مقارنة بالربع الأول للعام الماضي، ويرجع ذلك للإسراع في أعمال التشييد والبناء في جميع الواجهات.

وتعتبر O West أكبر مساهم في المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال الربع الأول من 2022 بنسبة %50 من المبيعات، تليها الجونة بنسبة43٪ من المبيعات)، ثم مكادي هايتس بنسبة 7% من المبيعات.

وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الجونة بنسبة 27,1%، وفي O West بنسبة 21,6% وأخيرا مكادي هايتس بنسبة 17,7% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات المؤجلة من العقارات التي لم يتم الاعتراف بها ضمن القوائم المالية للمجموعة للفترات المالية الممتدة حتى عام 2026 بنسبة 32,9% لتصل إلى 12,7 مليار جنيه.

وارتفعت أرصدة محفظة العملاء العقارية بنسبة 34,2% لتصل إلى 17,2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022. بينما ارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 27,6% لتصل الي 1.4 مليار جنيه الربع الأول من 2021: 1,1 مليار جنيه.

260 مليون جنيه إيرادات قطاع فنادق المجموعة خلال الربع الأول 2022

ارتفعت إيرادات قطاع فنادق المجموعة بنسبة 173,7٪ لتصل إلى 260,6 مليون جنيه مدعوم بانتعاش وعودة حركة السفر الدولي.

وتعد هذة بداية جيدة لقطاع الفنادق بالشركة، حيث سجل نموًا ملحوظ في جميع مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من انتشار متحور Omicron خلال أول شهرين من 2022 ثم تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي أثر بالسلب على السياحة بصفة عامة.

بالرغم من ذلك تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من عام 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 173,7٪ من 95,2 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 260,6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022.

276.1 مليون جنيه إيرادات قطاع المدن في الربع الأول 2022

بداية قوية لقطاع إدارة المدن بالمجموعة في الربع الأول من عام 2022، نتيجة لاستمرار النمو وإعادة الهيكلة الناجحة.

وواصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته في نتائج أعمال الشركة بشكل إيجابي واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة.

فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 50,5٪ لتصل إلى 276,1 مليون جنيه الربع الأول 2021: 183,5 مليون جنيه، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة حجم الفاعليات والاحداث في مختلف الوجهات، مما انعكس إيجابيا على أداء القطاع التشغيلي بالإضافة الي نجاح عمليات إعادة الهيكلة للقطاع مما أدى إلى تحسين جودة وربحية خدماتنا المقدمة.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 128,4٪ لتصل إلى 78,1 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 مقابل 34,2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021.

زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات لامتصاص أي زيادة متوقعة في أسعار البناء

وينصب تركيز المجموعة خلال العام الحالي على قطاع العقارات، حيث ستواصل الشركة تسريع وتيرة البناء العقاري والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها وأحيانًا تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع والتخفيف من أي تأثير تضخمي على التكلفة الإنشائية.

وستستمر الشركة في زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات، لامتصاص أي زيادة متوقعة في أسعار البناء مع استمرار فحص تكاليف البناء والبنية التحتية عن كثب لضمان توفير اعلي قيمة لمدخرات المشتريات. وسوف نركز أيضا على تعظيم وزيادة التعاون في البيع بين الممتلكات والوجهات.

وعلى صعيد قطاع الفنادق بالمجموعة ، من المتوقع أن يزداد الطلب من الأسواق الناطقة باللغة الألمانية والتي تغذي وتعتبر من العملاء الدائمين في الجونة.

بالإضافة إلى ذلك نخطط لبدء بعض عمليات التجديد عبر بعض فنادقنا في الجونة خلال 2022 لجذب عملاء يستطيعون دفع سعر غرف اعلي سَعَراً. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل مراقبة حماية الرصيد النقدي لفنادقنا ومراقبة تكاليفه عن كثب.

ولا تزال استراتيجية الشركة على المدي القصير تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية والمتوقعة مع المنظمين المحليين، بالإضافة إلى منظمي الرحلات والأوروبيين لضمان تدفق ثابت للرحلات إلى الفنادق.

وبخصوص قطاع إدارة المدن، يعتبر مصدرا موثوقا للتدفقات النقدية، ونعتبره جانبًا أساسيًا لتمويل نمو المجموعة وتوزيعات الأرباح وحماية عملياتنا من التباطؤ الدوري الناجم عن أي أحداث غير متوقعة.

سوف تستتفيد الشركة أيضًا من النمو الثابت وزيادة عدد المقيميين لإظهار الانضباط في عمليات التسليم وتحقيق اهداف الشركة في جميع الوجهات.

سنقدم أيضًا عروضًا جذابة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ونشجعهم على الاستقرار في وجهاتنا. وسنركز على الأعمال الإضافية (تجديد المنازل) لتعزيز عروض المنازل لدينا من خلال تقديم حزم تجديد منازل قياسية مصممة خصيصًا لاحتياجات المالك مع شروط سداد أفضل.

وقررت المجموعة الامتناع في الوقت الحالي عن تقديم التوجيهات لعام 2022، في ظل وجود الضغوط التضخمية وتطورات الصراع في روسيا واوكرانيا، وارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. وقد دفعت التداعيات الاقتصادية العالمية لهذا الصراع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة.

بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

الجدير بالذكر أن المصريين لا يزالون يمثلون أكثر من 46٪ من اجمالي نسبة الأشغال في فنادق الجونة. ونعتمد بشكل كبير على أسواق أوروبا الغربية، خاصة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا، باعتبارها أسواقنا الرئيسية للسياحة الأجنبية.