«أوراسكوم للتنمية» تتفاوض مع 3 كيانات متخصصة لإدارة «O West Club»

كشف طارق كامل، الرئيس التنفيذى لمدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، أن الأخيرة تتفاوض حاليًا مع 3 كيانات لإدارة نادى «O West» الرياضي، واحد منها عالمى، إضافة إلى اثنين محليين.

كامل: ندرس خيار الإدارة الذاتية أيضاً

وأكد «كامل» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر عقدته أوراسكوم للتنمية أمس الأحد، أن شركته تدرس الشكل الأنسب لإدارة نادى «O West»، سواء بشكل ذاتى أو من خلال التعاقد مع إحدى شركات الإدارة المتخصصة.

وأوضح أن «أوراسكوم للتنمية» دخلت فى مناقشات مع عدد من الأكاديميات المتخصصة والشهيرة بمصر وأوروبا للتعاقد معها، أبرزها فى السباحة والجمباز والاسكواش والقدم والتنس.

وتوقع «كامل»، الانتهاء من جميع هذه التعاقدات خلال الربع الأول من 2022، وإنجاز الأعمال الإنشائية للنادى خلال عامى 2022-2023، على أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2024.

ولفت إلى أن حجم استثمارات O West Club الرياضى والاجتماعى يبلغ 800 مليون جنيه، ويقام على مساحة 38 فدانًا.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن شركته لديها خبرة فى قطاع الاستثمار والسياحة الرياضية، من خلال التعاون مع الكيانات الرياضية المتخصصة.

وأضاف «الحمامصى» أن مصر لديها الإمكانيات من أهل الخبرة والإداريين والمواهب الشابة التى تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية والتطوير لبناء أجيال من الأبطال المحترفين للمنافسة فى البطولات الرياضية العالمية.

وشهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أمس الأحد، وضع حجر الأساس لنادى O West Club بحضور طارق كامل وعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، ونخبة من نجوم الرياضة المصرية والسياسة، أبرزهم الإعلامى أحمد شوبير، وهشام حسين، نائب البرلمان عن دائرة محافظة 6 أكتوبر، وشريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، ودكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادى الاهلي، والكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلي، وكابتن أحمد الجندى بطل مصر فى أولمبياد طوكيو فى الخماسي.

ويتضمن النادى مجمع ملاعب كرة قدم مكونًا من ملعب رئيسي، و5 أخرى فرعية، فضلًا عن مجمع حمامات سباحة وملاعب تنس رملية، وكل الخدمات الاجتماعية الحيوية، ويصل إجمالى عدد المشتركين الحاليين 1760.