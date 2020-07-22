«أوراسكوم للتنمية» تبدأ إنشاءات «O West» و1083 عدد المشترين فى المشروع

بدأت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تنفيذ الإنشاءات الخاصة بمشروع «O West» فى 6 أكتوبر ويجرى العمل بالطاقة القصوى للتسليم فى المواعيد المحددة ابتداءا من عام 2023 وفى الوقت نفسه سجلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 891 مليون جنيه فى الجونة خلال الربع الثانى.

وقال عبد الحميد أبو يوسف العضو المنتدب التنفيذى للشركة إنها بدأت الإنشاءات فى مشروع «O West» بمنطقة أكتوبر وتعمل بالطاقة القصوى لضمان تسليم الوحدات فى موعدها، متابعا أنه تم الاتفاق على إنشاء 5 مدارس متنوعة الأنظمة فى المشروع لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وأعلنت «أوراسكوم» مؤخرا عن التعاقد مع مدارس نرمين إسماعيل «NIS» لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع «O West» كما تعاقدت مع القاهرة للاستثمار على إنشاء مدرستين أخريين ومع Kent Colleage على تطوير مدرسة دولية ضمن المشروع.

وذكر «أبو يوسف» أنه مستهدف إضافة فندق ومستشفى ضمن المشروع علما بأن المفاوضات بدأت مع أحد الكيانات للشراكة فى إنشاء مستشفى «O West».

وتابع : هذا إلى جانب إنشاء ناد كبير يضم كل الألعاب الرياضية وبدأت الاشتراكات به فعلياً ليصل عدد المشتركين إلى 1083 وهو تقريبا نفس عدد المشترين فى «O West».

يذكر أن «أوراسكوم» أعلنت أن مبيعات مشروع «O West» فى الربع الأول من العام الجارى سجلت نحو 981.6 مليون جنيه.

وحول الجونة، أكد «أبو يوسف» أن فيروس كورونا لم يؤثر على مبيعاتها العقارية إذ ارتفعت فى الربع الثانى بواقع %22 لتسجل 891 مليون جنيه، موضحا أن البعض فضل قضاء فترة الحظر هناك.

وكشف عن أنه تم استغلال فترة التوقف الماضية فى التركيز على الإنشاءات فى الجونة الأمر الذى يضمن تسليم الوحدات فى مواعيدها، فضلا عن تحسين إيرادات الربع الثانى.

وحول مشروع «مكادى»، قال إن مبيعات المرحلة الثانية منه سجلت 91 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 وكانت قد سجلت 400 مليون خلال 2019 وبذلك يصل إجمالى مبيعاتها إلى 741 مليون جنيه منذ انطلاقه فى أبريل 2018 وحتى الآن، علما بأن تلك المرحلة تقام على مساحة مليون متر، وذكر أنه تم تسليم نحو 2000 وحدة فى المشروع.

ولفت إلى أن وضع السياحة بدأ فى التحسن مؤخرا ولكن ليس بالشكل الكافى إذ بدأ توافد سياح من أوكرانيا وبيلاروسيا ولكن دول أوروبا الغربية لم ترفع الحظر بعد.

وتابع إنه من المنتظر تحسن الأمور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة خاصة أن مصر من الوجهات السياحية المميزة فى فصل الشتاء أيضا ولكن ذلك مشروط بعدم حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى الربع الأول من 2020، تراجعا فى الأرباح بنحو %51 لتبلغ 91.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 188.59 مليون أرباحاً خلال نفس الربع من العام الماضى.