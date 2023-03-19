أوراسكوم للتنمية: الوضع الاقتصادي شديد التقلب ونمتنع عن تقديم توجيهات لعام 2023

أوضحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر أنها تمتنع في الوقت الحالي عن تقديم أي توجيهات لعام 2023، نظرا لوجود وضع اقتصادي شديد التقلب، بجانب أن التوقعات ستكون عرضة لحالة عدم اليقين، لعدم اتضاح الرؤية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فقد واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال 2022.

وبدأت الشركة السنة المالية 2023 بتحديات واضطرابات اقتصادية صعبة على الصعيد المحلي والعالمي، ومع اشتداد حالة عدم اليقين خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد مما دفع معظم البنوك المركزية بما فيهم البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عام للحد من التضخم.

ودفعت التداعيات الاقتصادية البنك المركزي المصري أيضا إلى خفض قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 20% تقريبا، في حين أن الوضع الحالي للاقتصاد الداخلي والعالمي غير مستقر ويشكل العديد من التحديات، فإننا على ثقة من أن استراتيجياتنا الموضوعة ستدفعنا إلى الأمام خلال الأوقات الصعبة، طبقا لبيان الشركة.

ووفقاً لبيان الشركة، ستستمر أوراسكوم للتنمية في مواجهة التحديات قصيرة المدى، بجانب السعي لتحقيق أهدافها طويلة الأجل، والمحافظة على أدائها الشركة في السوق كواحدة من الشركات الرائدة في مجال العقارات والسياحة في مصر، من الناحيتين التشغيلية والمالية، والتي من شأنها أن تعزز موقف الشركة ضد أي تحديات في السوق.

كما ستواصل الشركة مراقبة تأثيرات ضغوط الاقتصاد الكلي والتضخم العالمي عن كثب، وكذلك حماية الرصيد النقدي للمجموعة ومراقبة التكاليف التشغيلية، علاوة على التركيز على زيادة أرباح المساهمين.

نتائج الأعمال

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال 2022، حققت أوراسكوم للتنمية مصر مبيعات عقارية بقيمة 11.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20.7% عن 2021، وهي أعلى مبيعات في تاريخ الشركة.

وجاءت تلك الزيادة في المبيعات المحققة متزامنة مع قدرة الشركة في رفع متوسط سعر البيع بجميع مشروعاتها.

تعد نتيجة المبيعات القوية وغير المسبوقة خلال السنة المالية 2022 وقدرة الشركة على تحطيم رقم مبيعاتها القياسي المحقق العام الماضي بمثابة شهادة دامغة على مكانة الشركة في السوق العقارية بمصر.

ارتفع صافي الربح بنسبة 45,2% ليصل إلى 1,9 مليار جنيه في 2022 مقابل 1,3 مليار جنيه خلال 2021.

وارتفع مجمل الربح خلال 2022 بنسبة 57.2% ليصل إلى 3.8 مليار جنيه. وبلغت إجمالي الإيرادات المحققة 10,3 مليار جنيه مصري تقريبا خلال 2022، بزيادة قدرها 45,6% مقارنة بـ 7,1 مليار جنيه مصري بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.