أوراسكوم للتنمية : اتفاقية الشراكة مع المجتمعات العمرانية فى مرحلة التفاوض

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها لاتزال تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص تطوير مساحة 1000 فدان غرب القاهرة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية اليوم، بخصوص حول توقيع عقد مع التنمية العمرانية لبناء مدينة علي غرار مدينة الجونة في أكتوبر.

وأوضح الشركة أنها أفصحت فى 10 أبريل الماضى عن الوصول لاتفاقية تسوية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مساحة 1000 فدان غرب القاهرة على أساس نظام المشاركة فى الإيرادات كجزء من اتفاقية التسوية.

وأضافت الشركة أنها لاتزال فى مرحلة التفاوض على كل العقود والاتفاقيات المتعلقة باتفاقية الشراكة، مشيرة إلى أنها ستعلن عن التفاصيل فور التوقيع.