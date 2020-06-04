«أوراسكوم للتنمية»: اتفاقيات تطوير المدارس حققت تدفقات نقدية بـ535 مليون جنيه

قدرت شركة أوراسكوم للتنمية مصر حجم التدفقات النقدية الناتجة عن اتفاقياتها لتطوير المدارس فى مشروع O West بنحو 535 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية الخميس بخصوص توقيع اتفاقية ثالثة لتطوير مدرستين بمشروع O West مع شركة مدارس نرمين اسماعيل NIS .

وتلتزم شركة مدارس نرمين اسماعيل وفقا للاتفاقية بتطوير مدرستين دولتيتن تضم جميع المراحل (K-12) بمشروع O West أوراسكوم للتنمية.

ومن المتوقع افتتاح هاتين المدرستين فى سبتمبر 2022 أى قبل عام من تسليم أول الوحدات العقارية فى مشروع O West.

وتأسست مدارس نرمين اسماعيل عام 1999، وتمتلك وتدير تسع مدارس على مستوى الجمهورية، وتقدم مناهج متعددة بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية.

وتضم مدارس نرمين تسعة آلاف طالب وألفين وثلاثمائة عضو تدريس وفقا للإفصاح المرسل من أوراسكوم للتنمية.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر فى مجال تطوير المدن السياحية ، كما تقوم ببناء البنية الأساسية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي محفظة أراض واسعة تصل مساحتها إلى 49.9 مليون متر مربع. وهى أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة التى يرأسها رجل الأعمال سميح ساويرس.

كما تمتلك 23 فندقًا، بإجمالي 4,919 غرفة فى 4 وجهات سياحية: الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، طابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، مكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم.

أوراسكوم للتنمية وقعت اتفاقا مماثلا فى مارس بقيمة 450 مليون جنيه

وأبرمت أوراسكوم للتنمية مصر اتفاقية مماثلة فى مارس الماضى مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لإنشاء مدرستين دوليتين بمشروع o west بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 450 مليون جنيه.

وقالت “القاهرة للاستثمار” فى إفصاح للبورصة 8 مارس الماضى إن هذه الاتفاقية تتضمن إنشاء المدرستين بالتكلفة المشار إليهاـ مع الإشراف عليهم فور الانتهاء من خلال شركة اديوهايف التابعة.

ومن المقرر افتتاح هاتين المدرستين فى العام الدراسى القادم 2020-2021 وفقا لتقديرات القاهرة للاستثمار.

وتعتبر القاهرة للاستثمار أكبر شركة متخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك 22 مدرسة فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى.

كما تمتلك جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى والتى تضم تسع كليات يعمل منها ثمانية حتى الآن.

وتقوم القاهرة للاستثمار المؤسسة عام 1993 مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

كما تقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية “Futures”.