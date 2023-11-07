«أوراسكوم للانشاءات» توقع عقدي مشروعين جديدين في قطاع النقل

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ، عن قيام شركتها التابعة أوراسكوم للانشاءات بتوقيع عقدين مع الهيئة القومية للإنفاق لانشاء مشروعين في قطاع النقل.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون، إن المشروع الأول يتضمن جميع الأعمال المدنية للخط الرابع من مترو الأنفاق والذي سيمتد من الجيزة إلي الفسطاط وسيتصل بالخطين الأول والثاني.

وسيتم تمويل الجزء الأكبر من المشروع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وبموجب العقد الثاني ستقوم اوراسكوم للانشاءات بقيادة تحالف لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لجميع محطات الخط الاول لنظام السكة الحديد عالي السرعة والذي سيمتد من العين السخنة إلي مرسي مطروح.

ويضاف هذان العقدان إلى الاداور الحالية للمجموعة في كلا المشروعين.

وأعلنت اوراسكوم كونستراكشون سابقا أن إحدى تحالفاتها سيقوم بتنفيذ حزمة أنظمة السكة الحديد والمسارات والمستودعات لجميع راحل الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة.

كما سيقوم تحالف آخر بتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام السكك الحديدية عالية السرعة .

وتضم مشروعات اوراسكوم كونستراكشون السابقة والحالية، مشروعات كبري مثل السكك الحديدية عالية السرعة ، والقطار الكهربائي عبر أكثر من 3500 كيلو متر في مصر والشرق الأوسط.