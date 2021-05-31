أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها إلى 103 ملايين جنيه خلال 2020

مقابل 425 مليون خسائر خلال العام السابق.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن تراجع خسائرها 2021 بما يعادل 75%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وذكرت الشركة في افصاح للبورصة اليوم الإثنين أنها سجلت خسائر بقيمة 103 ملايين جنيه، خلال 2020 مقابل 425 مليون خسائر خلال العام السابق.

واظهرت القوائم تراجع الإيرادات التشغيلية إلى 730 مليون جنيه خلال العام المنقضي، مقابل إيرادات بقيمة 811 مليون جنيه في 2019.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 115 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بقيمة 253.33 مليون جنيه في العام المناظر.

تأسست أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وكانت تعمل فى مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات، تحت اسم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ثم تغير اسمها فى 9 أغسطس 2018.

وتحولت الشركة فى أغسطس 2018 إلى العمل فى قطاعات الاستثمار والعقارات والصناعات الغذائية والخدمات المالية غير المصرفية وذلك بعد التخارج الكامل من شركة موبينيل (أورانج حاليا).

ونفذت أوراسكوم للاستثمار القابضة عملية إعادة هيكلة فى 11 فبراير الماضى، نتج عنها الانقسام إلى شركتين، أحدهما متخصص فى الخدمات المالية ويضم شركتى بلتون وثروة القابضتين.

وأصبحت أوراسكوم للاستثمار القابضة (القاسمة) تحتفظ بالاستثمارات المملوكة فى تسع شركات تابعة وشقيقة، بينما آلت الاستثمارات المالية المتخصصة إلى الشركة الجديدة المنقسمة.

بموجب ذلك، انتقلت استثمارات أوراسكوم القابضة فى شركتى، بلتون المالية القابضة، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى أوراسكوم المالية القابضة .كما آل إليها حساب جار مستحق فى شركة فيكتورا إنفيستمنت.

وفى 11 فبراير ، نفذت أوراسكوم للاستثمار عملية إعادة الهيكلة والانقسام ببيع كامل حصتها البالغة 74.55% فى بلتون المالية القابضة إلى الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة) بقيمة إجمالية قدرها 900.3 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.71 جنيه، ونفذت على 332.2 مليون سهم تقريبا بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما باعت كامل حصتها البالغة 29.2% فى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى الشركة المنقسمة بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 4.58 جنيه، ونفذت على 350 مليون سهم تقريبا، بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وشهدت بلتون القابضة تغييرات موازية على مستوى مجلس الإدارة بعد عملية الانقسام، من أبرزها تعيين منير أمين فخرى عبد النور (وزير سياحة وصناعة سابق)، بمنصب الرئيس غير التنفيذى للشركة خلفا لنجل نجيب ساويرس ( أنسى)، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 23 مارس الماضى.

كما وافق مجلس إدارة بلتون على تعيين عضوين مستقلين جديدين بمجلس الإدارة هما (أمير فاروق فؤاد مشرقى-علاء محمد العفيفى)، إضافة إلى تعيين باسم محمد يوسف بعضوية مجلس الإدارة (غير تنفيذى) ممثلا لشركة أوراسكوم المالية القابضة بناء على ترشحيها.

وقبل المجلس بنفس الجلسة (23 مارس) استقالة كل من أنسى نجيب ساويرس من منصب الرئيس غير التنفيذى، وإيهاب صالح ،وماجد سوريا من عضوية المجلس .

ويشغل أنسى ساويرس (الحفيد ) رئاسة مجلس إدارة الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة )،بينما يتولى نيلز بختلر منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.